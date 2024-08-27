Σφοδρές μάχες διεξάγονται στα ρωσικά σύνορα καθώς ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να εισβάλλουν στην περιοχή του νότιου Μπέλγκοροντ, όπως μεταδίδουν ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Το κανάλι Mash Telegram ανέφερε ότι περίπου 500 Ουκρανοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε δύο σημεία ελέγχου στο Nekhoteyevka και το Shebekino στο Μπέλγκοροντ με τις μάχες να μαίνονται και στις δύο περιοχές, μετέδωσε το Reuters.

🦆The Waddler Reports❕



🟣Ukraine Enters Russia? Again❔



🔵 “According to Russian sources there is a battle ongoing on the Russian border near Nekhoteevka, #Belgorod region.



"The enemy landed on an armored vehicle, dropping off up to a company of personnel. They were met there… pic.twitter.com/wbZ9qyKGZ1 — Daldo Waldo (@DaldoWaldo) August 27, 2024

Ο επικεφαλής της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για ουκρανική επίθεση, δήλωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα με την Ουκρανία είναι «δύσκολη αλλά ελεγχόμενη».

Ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ εξέδωσε μια σύντομη δήλωση μετά τις αναφορές στο Telegram, τονίζοντας «υπάρχουν πληροφορίες ότι ο εχθρός προσπαθεί να διαπεράσει τα σύνορα της περιοχής του Μπέλγκοροντ».

"Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η κατάσταση στα σύνορα παραμένει δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο. Ο στρατός μας εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες. Παρακαλούμε μείνετε ψύχραιμοι και εμπιστευτείτε μόνο επίσημες πηγές πληροφοριών."

Το Μπέλγκοροντ συνορεύει με την περιοχή Κουρσκ, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει ρωσικό έδαφος από τις 6 Αυγούστου όταν πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική εισβολή.

Ζελένσκι: «Θα απαντήσουμε στα ρωσικά χτυπήματα»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε ότι το Κίεβο θα απαντήσει στις μαζικές ρωσικές επιδρομές των τελευταίων δύο ημερών.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε «πάνω από 90 εναέριους στόχους εναντίον αμάχων και υποδομών», είπε, συμπεριλαμβανομένων 81 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και βαλλιστικών πυραύλων εδάφους και αέρος.

"Αναμφίβολα θα απαντήσουμε στη Ρωσία για αυτή και όλες τις άλλες επιθέσεις. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν μπορούν να μείνουν ατιμώρητα", προσθέτει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κλιμακώνει τις μαζικές επιθέσεις η Ρωσία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια της περασμένης νύχτας στην Ουκρανία από νέα ρωσικά πλήγματα, την επομένη μιας από τις πιο «μαζικές» επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή της σύγκρουσης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κριβίι Ριχ (κεντρική Ουκρανία) και πέντε τραυματίσθηκαν από «πλήγμα», ανακοίνωσαν στο Telegram οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

«Γύρω στα μεσάνυχτα, ένας πύραυλος έπληξε ξενοδοχείο και κατέστρεψε εν μέρει το τετραώροφο κτίριο», αναφέρθηκε από την πηγή αυτή.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σαχίντ που κατέστρεψε κατοικίες στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Η Ουκρανία κατέρριψε πέντε πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η ουκρανική αεροπορία.

Η Ρωσία εκτόξευσε 10 πυραύλους και 81 drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία σε δήλωση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν σήμερα το πρωί, κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας.

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.