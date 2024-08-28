Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σκοτώθηκαν δέκα Παλαιστίνιοι σε εφόδους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε κοινότητες του βόρειου τμήματος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην Τζενίν, άλλοι τέσσερις σε βομβαρδισμό οχήματος σε κοντινό χωριό και ακόμη τέσσερις σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην πόλη Τούμπας, διευκρίνισε ο Άχμεντ Τζιμπρίλ, εκπρόσωπος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Οι δυο νεκροί της Τζενίν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, εξήγησε.

«Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του αυτοκινήτου τους νότια της Τζενίν και δυο (από αυτούς) που σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων αλ Φαράα διακομίστηκαν στο τουρκικό νοσοκομείο της Τούμπας», συνέχισε.

«Ακόμη δυο Παλαιστίνιοι, δυο αδέλφια 13 και 17 ετών, σκοτώθηκαν μέσα σε σπίτι στον καταυλισμό αλ Φαράα και (οι τραυματιοφορείς) δεν έχουν μπορέσει να ανασύρουν τα πτώματά τους μέχρι στιγμής», πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κατηγορούν συχνά τον ισραηλινό στρατό πως εμποδίζει το προσωπικό των ασθενοφόρων τους να αποκτήσει πρόσβαση σε τραυματίες και νεκρούς κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών του.

Ο κ. Τζιμπρίλ είπε επίσης πως καταμετρήθηκαν ως και «15 τραυματίες».

Οι ισραηλινές εισβολές σε παλαιστινιακές περιοχές, που έχουν θεωρητικά αυτονομία, είναι καθημερινές στη Δυτική Όχθη. Είναι πάντως μάλλον σπάνιο να διεξάγονται ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγει «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση σε βόρειους τομείς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήδη τεταμένη, εκτραχύνθηκε περαιτέρω.

Ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει σε πολλές αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις σε καταυλισμούς προσφύγων ή πόλεις της παλαιστινιακής περιοχής που κατέχει από το 1967.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη επικεντρώνονται στο βόρειο τμήμα της, όπου είναι ιδιαίτερα ενεργά ένοπλα παλαιστινιακά κινήματα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 5 Παλαιστίνιοι σε αεροπορικό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων Νουρ Σαμς της Τούλκαρεμ.

Σήμερα γνωστοποίησε ότι σκοτώθηκε ιδίως «ο Τζιμπρίλ Τζιμπρίλ, που ενεχόταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Τούλκαρεμ και στην Καλκίλγια» και είχε αφεθεί ελεύθερος τον Νοέμβριο, «στο πλαίσιο της συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός για μια εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς και ανταλλαγής εκατό και πλέον ισραηλινών και ξένων ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί πάνω από 650 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη, από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών ή εβραίων εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Πολλοί ήταν οπλισμένοι μαχητές παλαιστινιακών κινημάτων, άλλοι νεαροί που πέταγαν πέτρες, άλλοι πολίτες που δεν είχαν καμιά ανάμιξη σε επεισόδια.

Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 18 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες και μέλη της συνοριοφρουράς, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που χαρακτηρίζεται σύμμαχος της Χαμάς, με ισχυρή παρουσία στους καταυλισμούς προσφύγων της Δυτικής Όχθης, έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο της δύναμης κατοχής».

Με αυτή την «ευρείας κλίμακας επίθεση σε πόλεις και καταυλισμούς (προσφύγων) στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη», το Ισραήλ επιδιώκει «να μεταφέρει το βάρος του πολέμου» στην περιοχή αυτή, ενόψει της «προσάρτησής της», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του το κίνημα.

Από την πλευρά της η Χαμάς, η δημοτικότητα της οποίας έχει αυξηθεί στη Δυτική Όχθη αφότου άρχισε ο πόλεμος, αντίθετα μ’ αυτή της Παλαιστινιακής Αρχής, καλεί συχνά τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να «ξεσηκωθούν».

Το έκανε ξανά χθες βράδυ, προτρέποντας τα τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να αντιδράσουν στη νέα πολεμική που πυροδότησε μια ημέρα νωρίτερα ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός της άκρας δεξιάς, που καλεί ανοικτά να γίνει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Ο κ. Μπεν Γκβιρ προκάλεσε οργή σε αραβικές πρωτεύουσες και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) θέτοντας υπό αμφισβήτηση το status quo της Πλατείας των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ και δηλώνοντας πως θα ήθελε να οικοδομηθεί συναγωγή σε αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

