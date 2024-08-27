Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια της περασμένης νύχτας στην Ουκρανία από νέα ρωσικά πλήγματα, την επομένη μιας από τις πιο «μαζικές» επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή της σύγκρουσης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κριβίι Ριχ (κεντρική Ουκρανία) και πέντε τραυματίσθηκαν από «πλήγμα», ανακοίνωσαν στο Telegram οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

«Γύρω στα μεσάνυχτα, ένας πύραυλος έπληξε ξενοδοχείο και κατέστρεψε εν μέρει το τετραώροφο κτίριο», αναφέρθηκε από την πηγή αυτή.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σαχίντ που κατέστρεψε κατοικίες στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Η Ουκρανία κατέρριψε πέντε πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η ουκρανική αεροπορία.

Η Ρωσία εκτόξευσε 10 πυραύλους και 81 drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία σε δήλωση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν σήμερα το πρωί, κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας.

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

«Μην αψηφάτε τους συναγερμούς, αναζητήστε καταφύγιο», προειδοποίησε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram τους πολίτες.

Χθες «μαζικά» πλήγματα ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών είχαν ήδη στοχοθετήσει ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και υποχρεώνοντας τις αρχές να επιβάλουν διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Δεκαπέντε περιφέρειες είχαν γίνει στόχοι βομβαρδισμών κατά τους οποίους, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιήθηκαν «τουλάχιστον 127 πύραυλοι και 109 μη επανδρωμένα αεροσκάφη». Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «μία από τις πιο σημαντικές ρωσικές επιθέσεις».

Η Ουκρανία κατέρριψε 201 από τα 236 αεροπορικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Μίκολα Ολεστσούκ, διοικητής των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, καταγγέλλοντας «την πιο μεγάλη επίθεση με πυραύλους» από την αρχή του πολέμου.

«Υπάρχουν πολλές ζημιές στον τομέα της ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία του στο Telegram, διευκρινίζοντας πως γίνονται επισκευές.

Η ουκρανική εταιρεία διανομής ενέργειας Ukrenergo προχώρησε σε διακοπές της ηλεκτροδότησης για να σταθεροποιήσει το δίκτυο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε ένα «μαζικό πλήγμα» σε στρατιωτικά αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Ουάσινγκτον καταδίκασε τα πλήγματα χαρακτηρίζοντάς τα «σκανδαλώδη», ενώ το Λονδίνο τα χαρακτήρισε «δειλά».

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «αποπειράται να καταστρέψει την ηλεκτροδότηση» της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.