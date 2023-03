Μάζα ψυχρού αέρα από την Αρκτική «χτυπά» τη Βρετανία - Κλειστά σχολεία και δυσκολία στις μετακινήσεις

Εκατοντάδες σχολεία είναι σήμερα κλειστά σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας και οι οδηγοί καλούνται σε ορισμένα σημεία της χώρας να μην μετακινούνται με τα οχήματά τους αν δεν είναι αναγκαίο, λόγω του χιονιού και του πάγου που φέρνει μαζί της μάζα ψυχρού αέρα από την Αρκτική.

Bristol. Hateful stuff. Still coming down heavily UGH! Take care everyone pic.twitter.com/Aid07sXHcv