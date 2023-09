Μαρόκο-Σεισμός: 2.122 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό Κόσμος 19:18, 10.09.2023 linkedin

Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 2.421 από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής