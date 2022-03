Ο ρωσικός στρατός ξανάρχισε την «επίθεση» αφού αναβλήθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από τις δύο πολιορκημένες πόλεις στη νοτιοανατολική Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Μαριούπολη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ίγκορ Κονατσένκοφ.

«Λόγω της επιφυλακτικότητας της ουκρανικής πλευράς να ασκήσει επιρροή στους εθνικιστές ή να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, οι επιχειρήσεις ξανάρχισαν από τις 18.00, ώρα Μόσχας» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

