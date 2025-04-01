Έως το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να εκδώσει απόφαση το Εφετείο του Παρισιού για την υπόθεση της Μαρίν Λεπέν.

Ειδικότερα, το εφετείο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε τρεις εφέσεις κατά της δικαστικής απόφασης εναντίον του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, η οποία επέβαλε στην επικεφαλής του, Μαρίν Λεπέν, απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου η Μαρίν Λεπέν έκανε λόγο για δικαστική καταδίκη με «πολιτικά κίνητρα» ενώ ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε τους Γάλλους σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Μετά την απόφαση η οποία της απαγορεύει να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του 2027, όλοι περίμεναν ότι θα παρέδιδε τη σκυτάλη στον διάδοχο που από χρόνια ετοιμάζεται δίπλα της, στον Ζορντάν Μπαρντελά. Όχι, όμως, η Μαρίν Λεπέν δεν έδωσε χθες το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Ζορντάν Μπαρντελά. Το μήνυμα προς τον Μπαρντελά κατά τη σύσκεψη ήταν να μη βιάζεται, γιατί η ίδια δεν είπε ακόμη την τελευταία της λέξη για το 2027.

Πηγή: skai.gr

