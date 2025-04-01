Το δίλημμα της Λεπέν: Να στηρίξει το κόμμα της ή να πάρει εκδίκηση;

Η Μαρίν Λεπέν έχει να πάρει μια τεράστια απόφαση: Θα πάει ήσυχα στο σπίτι της μετά τη δικαστική απόφαση που της απαγορεύει να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027 ή θα βάλει μπουρλότο στο πολιτικό σκηνικό;

Το Politico σημειώνει πως ό,τι και να επιλέξει η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην πολιτική σκηνή της χώρας της τα επόμενα χρόνια. Όποιο δρόμο κι αν πάρει, θα είναι γεμάτος κινδύνους και επιπλοκές.

Εάν η έφεσή της απορριφθεί, θα εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών - δύο εκ των οποίων με αναστολή και δύο σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Η Λεπέν θα μπορούσε να κάνει στην άκρη και να δώσει το δαχτυλίδι στον προστατευόμενό της, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος είναι μόλις 29 ετών. Αλλά το να χρήσει υποψήφιο έναν τόσο άπειρο πολιτικό, δεν θα μείωνε τις πιθανότητες να κερδίσει το κόμμα της τις εκλογές 2027; Και δεν θα ήταν σπατάλη πολύτιμου πολιτικού κεφαλαίου το κομματικό κέρδος που μπορεί να φέρει η χθεσινή δικαστική απόφαση;

Διαφορετικά θα μπορούσε να ακονίσει τα πολιτικά της μαχαίρια και να εξαπολύσει μύδρους εναντίον τόσο του δικαστικού όσο και του πολιτικού συστήματος της χώρας της.

Όμως, η δεύτερη επιλογή μήπως ενέχει τον κίνδυνο να εξοργίσει τους Γάλλους ψηφοφόρους;

Ήδη, η Λεπέν και οι σύμμαχοί της αποκαλούν την απόφαση του δικαστηρίου σκάνδαλο, υποδηλώνοντας ότι δεν θα παραδοθεί αμαχητί.

Ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος.

Η γαλλική πολιτική έγινε πιο χαοτική

Η Λεπέν είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πιο δημοφιλή πρόσωπα στη γαλλική πολιτική. Το κόμμα της είναι το μεγαλύτερο στο γαλλικό κοινοβούλιο και συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στις ευρωεκλογές του περασμένου έτους.

Η δυναμική του κόμματός της μπορεί να θέσει μεγάλα εμπόδια στην κυβέρνηση Μακρόν, υπό την ηγεσία του κεντρώου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού.

Η Λεπέν, η οποία έφυγε από το δικαστήριο πριν εκδοθεί η ετυμηγορία της, μπορεί να αποφασίσει να μιμηθεί τον Τραμπ και να ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά των νομικών διαδικασιών που κινήθηκαν σε βάρος του.

Θα μπορούσε να παρουσιάσει την απόφαση ως πολιτική βεντέτα της Αριστεράς και να προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές της εναντίον του πολιτικού κατεστημένου.

Κάτι τέτοιο θα απηχούσε τα σχόλια του συμμάχου Τραμπ, Ίλον Μασκ, ο οποίος είπε ότι «όταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω δημοκρατικής ψηφοφορίας, καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της».

Αν και το κόμμα της έχει ρίζες στον ακροδεξιό ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, η Λεπέν έχει αγωνιστεί για να εξωραΐσει την εικόνα του και να διευρύνει την εκλογική του βάση. Πάντα λέει ότι αγωνίζεται για να στηρίξει τους θεσμούς της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Μολονότι η Λεπέν μπορεί να αποφύγει να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις, η δικαστική απόφαση θα μπορούσε να πυροδοτήσει κύμα δυσαρέσκειας σε μια χώρα της οποίας οι πολίτες είναι ήδη απογοητευμένοι από τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, όπως έγινε στο παρελθόν και με το κίνημα των κίτρινων γιλέκων.

Οι κινήσεις του Μπαρντελά

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μπαρντελά επέκρινε τη δικαστική απόφαση. Το hashtag του «#IsupportMarine» και η έκκλησή του για «λαϊκή, ειρηνική κινητοποίηση» δημιουργεί φόβους ότι η Λεπέν θα υιοθετήσει τη στάση Τραμπ για να πλήξει το δικαστικό σύστημα.

Κατήγγειλε «την τυραννία των δικαστών», αν και καταδίκασε «τις απειλές, τις ύβρεις και τις προσβολές» εις βάρος τους. «Γίνονται τα πάντα ώστε να μας εμποδίσουν να ανέλθουμε στην εξουσία», εκτίμησε ο Μπαρντελά μιλώντας στο δίκτυο Cnews/ Europe 1, συγκρίνοντας «το κλίμα» στη Γαλλία με τη Ρουμανία, όπου ακυρώθηκε ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, στον οποίο νικητής είχε αναδειχθεί ο ακροδεξιός υποψήφιος Τζεορτζέσκου. Αργότερα το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας του απαγόρευσε να συμμετάσχει στις νέες προεδρικές εκλογές.

Ο Μπαρντελά προανήγγειλε επίσης «τη διοργάνωση αυτό το Σαββατοκύριακο διανομής φυλλαδίων και ειρηνικών κινητοποιήσεων», διότι «δεν είμαστε φασίστες (…), είμαστε λογικοί άνθρωποι».

Στο κόμμα της υπάρχει μεγάλος σεβασμός στο πρόσωπο της Λεπέν και πολλοί ιδιωτικά την αποκαλούν «το αφεντικό».

Ο Μπαρντελά είναι ο πρώτος στη σειρά για να την αντικαταστήσει στην προεδρική υποψηφιότητα, αλλά πολλοί αμφιβάλλουν για την ικανότητά του να τη διαδεχθεί και να καταφέρει να ενώσει το κόμμα που είναι αφοσιωμένο στην οικογένεια Λεπέν.

Ο Μπαρντελά δύσκολα μπορεί να επιδείξει πολιτική καριέρα και βαρύτητα. Πρόσφατα λάθη, όπως ένα αποτυχημένο ταξίδι στην Ουάσιγκτον για το Conservative Political Action Conference (CPAC) και η έλλειψη εμπειρίας σε έναν μαραθώνιο μεγάλης πίεσης θα τον έβαζε στο μικροσκόπιο, εάν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα.

Μέχρι στιγμής, η επιτυχία του Μπαρντελά αποδίδεται στην εγγύτητά του με την επιτυχημένη Λεπέν. Πολλοί παρατηρητές αμφιβάλλουν αν από μόνος του θα ήταν σε θέση να διαφοροποιηθεί από άλλους πιο mainstream δεξιούς υποψηφίους όπως ο υπουργός Εσωτερικών Bruno Retailleau και ο Eric Ciotti.

O Retailleau μπορεί να μπει στον πειρασμό να φύγει από την κυβέρνηση για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του και να προσελκύσει ψηφοφόρους της Λεπέν προτού σκεφτούν να στραφούν στον διάδοχό της. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ιδιαίτερα εάν η Λεπέν εμπλακεί σε μια μακρόχρονη δικαστική διαμάχη για να καθαρίσει το όνομά της.

Σε δημοσκόπηση του Ifop που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Μπαρντελά συγκεντρώνει φαίνεται να συγκεντρώνει ίδια ποσοστά με τη Λεπέν για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027, αλλά έχει ελαφρώς χαμηλότερη επίδοση από τη μέντορά του σε έναν υποθετικό δεύτερο γύρο εναντίον ενός κεντρώου υποψηφίου.

Η γαλλική πολιτική έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από την ανελέητη άνοδο της Λεπέν, με τις ακροδεξιές ιδέες για τη μετανάστευση και το Ισλάμ να γίνονται πιο mainstream – ενώ οι πολιτικοί αντίπαλοι βρίσκουν τρόπους να δημιουργήσουν συμμαχίες για να την κρατήσουν μακριά από την εξουσία.

Εν μέσω του απρόβλεπτου που κατακλύζει τη γαλλική πολιτική σήμερα, ένα πράγμα είναι ξαφνικά σχεδόν βέβαιο: Ούτε ο Μακρόν ούτε η Λεπέν, οι δύο πιο σημαντικοί πολιτικοί στη Γαλλία σήμερα, θα είναι υποψήφιοι για την προεδρία το 2027.

Πηγή: skai.gr

