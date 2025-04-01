Ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοάκιμ Μέντιν, που κρατείται στην Τουρκία, καθώς κατηγορείται κυρίως για «τρομοκρατία», έστειλε σήμερα το πρώτο του μήνυμα, από το κελί του, μέσω του δικηγόρου του, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας στην οποία εργάζεται Dagens ETC.

«Ο δικηγόρος μπόρεσε εντέλει να συναντήσει σήμερα τον Γιοάκιμ Μέντιν στη φυλακή Σιλιβρί. Είχε καλή διάθεση. Τρέφεται καλά, μπορεί και γυμνάζεται, υπάρχει ένας κήπος. Βρίσκεται στην απομόνωση, όμως μπορεί ακόμη να μιλάει με άλλους κρατουμένους μέσα από τα κελιά τους. Του λείπει ένα βιβλίο για να διαβάσει, όμως θα το αποκτήσει», είπε ο Αντρέας Γκούσταβσον, αρχισυντάκτης της εφημερίδας, τον οποίο επικαλείται το άρθρο.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε μεταβεί για να καλύψει το κύμα διαδηλώσεων που συγκλονίζουν την Τουρκία, μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Φυλακίστηκε την Παρασκευή, με τις κατηγορίες της «τρομοκρατίας» και της «εξύβρισης του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτές οι κατηγορίες είναι «παράλογες», γράφει η Dagens ETC.

«Δεν υπάρχουν πολλά για να πούμε σχετικά με την ίδια τη διαδικασία σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω πως γνωρίζω ότι ολοκληρώθηκε σε λίγα λεπτά όταν τον οδήγησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Υπάρχουν ακόμα πολλά να διευθετηθούν. Όμως, υπάρχει μια νομική ομάδα που εργάζεται για εκείνον. Και υποθέτω ότι υπάρχουν και άλλες προσπάθειες σε εξέλιξη από τη σουηδική πλευρά», συμπλήρωσε ο αρχισυντάκτης.

Σύμφωνα με την τουρκική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA, της οποίας ένας δικηγόρος μπόρεσε να μιλήσει με τον Σουηδό, στον δημοσιογράφο δεν είχε διατεθεί δικηγόρος και διερμηνέας κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του.

«Η αστυνομία χρησιμοποίησε το Google Translate για να μεταφράσει», γράφει η MLSA, η οποία καταγγέλλει επίσης ότι ένας αστυνομικός υπέγραψε στη θέση του ένα έγγραφο, το οποίο εκείνος δεν καταλάβαινε και αρνείτο να υπογράψει.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ο Σουηδός δημοσιογράφος αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε μια διαδήλωση του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (ΡΚΚ) στη Στοκχόλμη τον Ιανουάριο του 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε κρεμαστεί από τα πόδια, σύμφωνα με τη MLSA.

Ερωτηθείς επιπλέον για μία φωτογραφία που τον έδειχνε με μία σημαία των Μονάδων Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG), την οποία οι τουρκικές αρχές θεωρούν ως μία προέκταση του PKK στη Συρία, ο Σουηδός είπε ότι η φωτογραφία τραβήχθηκε αφότου ένα πρόσωπο του έδωσε τη σημαία.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε πως παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση.

«Δεν έχω επικοινωνήσει με τον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με το θέμα αυτό, όχι τουλάχιστον ακόμη. Προς το παρόν, με το ζήτημα ασχολείται το υπουργείο Εξωτερικών», είπε σήμερα.

Σε ένα κομμάτι χαρτί με ημερομηνία 1η Απριλίου, του οποίου μια φωτογραφία εστάλη από τον δικηγόρο του στην Dagens ETC, ο Γιοάκιμ Μέντιν έγραψε, χειρόγραφα, «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα, σε καμία χώρα».

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεγκαρντ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα συζητήσει την υπόθεση με τον Τούρκο ομόλογό της αυτήν την εβδομάδα, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

