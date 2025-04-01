Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τοποθετήσει τη Ρωσία στην υψηλότερη βαθμίδα του συστήματος καταγραφής της ξένης επιρροής (FIRS), απαιτώντας από τη Μόσχα να καταγράφει όλες τις προσπάθειες άσκησης πολιτικής επιρροής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο λόγω της υποστήριξης της Βρετανίας προς την Ουκρανία στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Ασφάλειας Νταν Τσάρβις δήλωσε ότι θα ζητηθεί από τις κυβερνητικές υπηρεσίες της Ρωσίας, τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πληροφοριών της και έναν αριθμό πολιτικών κομμάτων να καταγραφούν το μητρώο του εν λόγω συστήματος, που θα αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου.

«Η Ρωσία συνιστά σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Τσάρβις στη Βουλή, αναφέροντας περιστατικά κατασκοπείας, εμπρησμών, κυβερνοεπιθέσεων και στοχοποίησης βουλευτών».

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «ανέδειξε την πρόθεσή της να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Βρετανία τοποθέτησε τον περασμένο μήνα το Ιράν στην πρώτη βαθμίδα του ίδιου μητρώου ξένης επιρροής.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

