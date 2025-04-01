Η Ρωσία ανέφερε σήμερα ότι έστειλε στις ΗΠΑ έναν κατάλογο με τις ενεργειακές υποδομές που έχει πλήξει τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία, παρά το εύθραυστο «μορατόριουμ» σε αυτού του είδους τις επιθέσεις, λίγες ώρες αφού από ρωσικό βομβαρδισμό στη Χερσώνα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 45.000 άνθρωποι.

Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα δύο διαφορετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναφερόταν ότι συμφωνήθηκε μορατόριουμ στις επιθέσεις με στόχους ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Στις συμφωνίες αυτές δεν γινόταν λόγο για ακριβές χρονοδιάγραμμα, ούτε για προϋποθέσεις.

Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση αυτής της συμφωνίας.

Σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε μια ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ.

«Στείλαμε έναν κατάλογο των παραβιάσεων (…) στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου, τον Μάικ Γουόλτς. Έστειλα αυτή τη λίστα στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο», είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ είπε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το μορατόριουμ δεν τηρείται, πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το πρωί τη Χερσώνα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Περίπου 45.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει τη συμφωνία», είπε ο υπουργός.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

