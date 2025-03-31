Η Μαρίν Λεπέν θέλει να εκδικαστεί γρήγορα η έφεση

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, που καταδικάστηκε σήμερα για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και της επιβλήθηκε ποινή πενταετούς στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ζήτησε "η δικαιοσύνη να σπεύσει" για να εκδικαστεί γρήγορα η έφεση πριν από τις προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027.

"Υπάρχουν εκατομμύρια Γάλλοι που πιστεύουν σε μένα, εκατομμύρια Γάλλοι που με εμπιστεύονται, είναι ήδη 30 χρόνια που μάχομαι κατά της αδικίας, θα συνεχίσω να το κάνω και θα το κάνω μέχρι τέλους", τόνισε σε δηλώσεις της στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, λέγοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει "με κανέναν τρόπο" την πολιτική.

"Ας είμαστε ξεκάθαροι, αποκλείστηκα αλλά στην πραγματικότητα οι φωνές εκατομμυρίων Γάλλων είναι αυτές που αποκλείστηκαν", τόνισε.

Η Λεπέν πρόσθεσε ότι εάν καταφέρει να ανατρέψει εγκαίρως τη σημερινή απόφαση, θα είναι υποψήφια για την προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

