Μελόνι για την καταδίκη της Λεπέν: «Κανείς από όσους ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία δεν πανηγυρίζει»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε σε δήλωσή της στην εφημερίδα Il Messaggero στην καταδικαστική απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης σε βάρος της Μαρίν Λεπέν.

«Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο των κατηγοριών που είχαν απαγγελθεί στη Μαρίν Λεπέν, ούτε τους λόγους μιας τόσο βαριάς απόφασης. Νομίζω, όμως, ότι κανείς από όσους ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία δεν μπορεί να πανηγυρίζει για μία απόφαση που πλήττει την ηγέτιδα ενός μεγάλου κόμματος και στερεί τη δυνατότητα αντιπροσώπευσης σε εκατομμύρια πολίτες», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, παράλληλα, υπογράμμισε: «η άποψή μου είναι πως όλοι οι πολίτες είναι αθώοι μέχρι την τελική κρίση της δικαιοσύνης». Πρόσθεσε επίσης ότι «η απόφαση να γίνει χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού είναι κάπως ιδιαίτερη, διότι δεν πρόκειται για ένα επικίνδυνο άτομο».

«Μιλάμε, πάντως, για απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης και η Ευρώπη δεν έχει κάποια σχέση με αυτή», ολοκλήρωσε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

