Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022) κατήγγειλε με ανάρτησή του στο Χ τον «διωγμό» που υφίσταται (κατ’ αυτόν) η επικεφαλής της παράταξης της άκρας δεξιάς Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, η οποία θα στερηθεί για μια πενταετία το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μετά την καταδίκη της για κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

«Ελπίζω και προσεύχομαι ότι η κυρία Λεπέν θα ξεπεράσει αυτόν τον διωγμό και θα είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές» στη Γαλλία, που διεξάγονται το 2027, ανέφερε μέσω X ο κ. Μπολσονάρου, που έχει επίσης στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έπειτα από καταδίκη του από τη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη.

- La montée de la droite est une réalité partout dans le monde. La gauche en France, tout comme au Brésil, choisit la voie du Lawfare, de l’activisme judiciaire pour réussir à des élections sans une vraie opposition.



- Je pense que l’inéligibilité de @MLP_officiel suit la même… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 31, 2025

«Η άνοδος της δεξιάς είναι πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Η αριστερά στη Γαλλία, όπως και στη Βραζιλία, επιλέγει τον δρόμο της νομιμότητας, του δικαστικού ακτιβισμού για να πετύχει σε εκλογές χωρίς πραγματική αντιπολίτευση.

- Νομίζω ότι η μη επιλεξιμότητα της Μαρίν Λεπέν ακολουθεί την ίδια λογική με αυτή της Βενεζουέλας, όπου η αντίπαλος του Μαδούρο, Μαρία Κορίνα, αποκλείστηκε από τις κάλπες λόγω μιας παράλογης 15ετούς αδυναμίας εκλογής.

- Ελπίζω και υποστηρίζω ότι η κυρία Λεπέν θα ξεπεράσει αυτή τη δίωξη και θα μπορέσει να διαγωνιστεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Εναπόκειται στους πολίτες να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας.

- Είμαστε δίπλα σας, κυρία Λεπέν.

- Ζήτω η ελευθερία!

- Ζήτω η Γαλλία! Ζήτω η Βραζιλία!» ανέφερε ο Μπολσονάρο στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

