Έξαλλος και ο ακροδεξιός Μπολσονάρου με την καταδίκη της Λεπέν - «Είμαστε δίπλα σας, κυρία Λεπέν»

«Η αριστερά στη Γαλλία επιλέγει τον δρόμο του δικαστικού ακτιβισμού για να πετύχει σε εκλογές χωρίς αντιπολίτευση» σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022) κατήγγειλε με ανάρτησή του στο Χ τον «διωγμό» που υφίσταται (κατ’ αυτόν) η επικεφαλής της παράταξης της άκρας δεξιάς Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, η οποία θα στερηθεί για μια πενταετία το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μετά την καταδίκη της για κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

«Ελπίζω και προσεύχομαι ότι η κυρία Λεπέν θα ξεπεράσει αυτόν τον διωγμό και θα είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές» στη Γαλλία, που διεξάγονται το 2027, ανέφερε μέσω X ο κ. Μπολσονάρου, που έχει επίσης στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έπειτα από καταδίκη του από τη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη.

«Η άνοδος της δεξιάς είναι πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Η αριστερά στη Γαλλία, όπως και στη Βραζιλία, επιλέγει τον δρόμο της νομιμότητας, του δικαστικού ακτιβισμού για να πετύχει σε εκλογές χωρίς πραγματική αντιπολίτευση.

- Νομίζω ότι η μη επιλεξιμότητα της Μαρίν Λεπέν  ακολουθεί την ίδια λογική με αυτή της Βενεζουέλας, όπου η αντίπαλος του Μαδούρο, Μαρία Κορίνα, αποκλείστηκε από τις κάλπες λόγω μιας παράλογης 15ετούς αδυναμίας εκλογής.

- Ελπίζω και υποστηρίζω ότι η κυρία Λεπέν θα ξεπεράσει αυτή τη δίωξη και θα μπορέσει να διαγωνιστεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Εναπόκειται στους πολίτες να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας.

- Είμαστε δίπλα σας, κυρία Λεπέν.

- Ζήτω η ελευθερία!
- Ζήτω η Γαλλία! Ζήτω η Βραζιλία!» ανέφερε ο Μπολσονάρο στην ανάρτησή του. 

