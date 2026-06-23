Αύριο στις 11 το πρωί κηδεύεται στο χωριό της το Βαρύπετρο Χανίων η 45χρονη Σταυρούλα, η οποία δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο σύμφωνα και με τα στοιχεία της ομολογίας του δράστη.

Παράλληλα, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο άνδρας που φέρεται ότι ομολόγησε πως αυτός αφαίρεσε την ζωή της 45χρονης και ότι υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, και περιοριστικούς όρους.

Οδηγούμενος από τους αστυνομικούς στην αστυνομική διεύθυνση για τα σχετικά έγγραφα, αφού υπέγραψε, συνελήφθη αμέσως για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Εκ νέου οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για την ανθρωποκτονία, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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