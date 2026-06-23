Πρόστιμα, 8.000 ευρώ στον Ματίας Λεσόρ και 15.000 στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβλήθηκαν από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) για τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια μετά τον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αντίθετα, απαλλάχθηκε ο Τζέριαν Γκραντ, που επίσης είχε κληθεί σε απολογία.

Ο Γάλλος σέντερ των «πράσινων» τιμωρήθηκε για την ένταση που προέκυψε με αστυνομικές δυνάμεις λίγο μετά το επεισόδιο που είχαν Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς μετά την αποβολή τους.

Υπενθυμίζεται πως τιμωρία μίας αγωνιστικής επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR από τη ΔΕΑΒ για το επεισόδιο των δύο παικτών. Μάλιστα, στον Αμερικανό γκαρντ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50 χιλιάδων ευρώ για το συμβάν με τον σέντερ του Ολυμπιακού εντός του αγωνιστικού χώρου. Εκκρεμεί η ποινή που θα επιβληθεί και στους δύο για το επεισόδιό τους από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε επιβάλει προ ημερών τρεις αγωνιστικές συνολικά στους «πράσινους» για να παίξουν χωρίς κόσμο, για όσα είχαν λάβει χώρα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ προστέθηκε από τη ΔΕΑΒ και άλλο ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο.

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