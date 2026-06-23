Γερμανία: Απαγόρευσαν την είσοδο σε όποιον δεν μιλά γερμανικά σε παραλία της λίμνης Χάλε

Η επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας θα είναι στο εξής προϋπόθεση προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση στην οργανωμένη παραλία Χάιντεζεε στην πόλη Χάλε της Σαξονίας-'Ανχαλτ. «Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης», εξηγούν οι διαχειριστές της παραλίας.

«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται. Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, με έχει βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών. Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό». Ο κ. Νόμπελ σημείωσε πάντως ότι λαμβάνει μηνύματα που τον κατηγορούν για ρατσισμό, απέρριψε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε ότι το ζήτημα είναι μόνο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

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