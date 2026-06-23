Γαστούνη: Κορίτσι 13 ετών έπεσε από όροφο κατοικίας

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης στη Γαστούνη, όταν ένα κορίτσι ηλικίας περίπου 13-14 ετών βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση από κτίριο, στη συμβολή των οδών Γιαννακοπούλου και Ι. Λιάκου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Η ανήλικη είχε τις αισθήσεις της και διατηρούσε επικοινωνία με το περιβάλλον της, ωστόσο έφερε τραυματισμούς και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της για ιατρική φροντίδα.

Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου υποβλήθηκε στις πρώτες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι, ενώ εξετάζεται και πιθανός τραυματισμός στο μηριαίο οστό. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, καθώς δε φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου για περαιτέρω εξετάσεις και ολοκληρωμένη ιατρική αξιολόγηση.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις –χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα– κάνουν λόγο για πιθανό ατύχημα.

ΠΗΓΗ: ilialive/skai.gr

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