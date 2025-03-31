Τα βέλη της εναντίον του δικαστή που την έκρινε ένοχη εξαπέλυσε η Μαρίν Λεπέν, στις πρώτες της δηλώσεις μετά την καταδίκη της.

Η Γαλλίδα πολιτικός κατηγόρησε τον δικαστή ότι έλαβε «μία πολιτική απόφαση», τονίζοντας ότι το δικαστήριο προσπάθησε να την εμποδίσει να βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Η Λεπέν ισχυρίζεται ότι το κράτος δικαίου παραβιάστηκε εντελώς.

Ο Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε την απαγόρευση του δικαστηρίου, δηλαδή τη στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων, «αντάξια των αυταρχικών καθεστώτων», επισημαίνοντας ότι οι δικαστής τής επέβαλε αποκλεισμό πέντε ετών, δίχως να εξηγήσει το σκεπτικό του.

Η Γαλλίδα πολιτικός επιβεβαίωσε τον δικηγόρο της ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης «το συντομότερο δυνατό», προσθέτοντας ότι είναι αθώα.

Λέει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας «το συντομότερο δυνατό» και διακηρύσσει ότι είναι «αθώα».

«Σήμερα το απόγευμα, υπάρχουν εκατομμύρια Γάλλοι που είναι εξοργισμένοι, βλέποντας ότι στη Γαλλία, τη χώρα των δικαιωμάτων, οι δικαστές έχουν εφαρμόσει μέτρα που εφαρμόζονται σε αυταρχικά καθεστώτα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Λεπέν ρωτήθηκε για την προοπτική του Τζόρνταν Μπαρντελά, τον 29χρονο που θα είναι υποψήφιος στη θέση της, αν δεν καταπέσει η ποινή του δικαστηρίου.

«Ο Μπαρντελά είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το κόμμα», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν θα βγώ τόσο εύκολα εκτός κούρσας». «Υπάρχουν εκατομμύρια Γάλλοι που πιστεύουν σε εμένα. Παλεύω για αυτούς 30 χρόνια», τόνισε.

Η Λεπέν δήλωσε ότι στις δημοκρατίες, «οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που αποφασίζουν». «Σας λέω απόψε, δεν είμαι απογοητευμένη. Όπως εσείς, είμαι σκανδαλισμένη, αγανακτισμένη, αλλά αυτή η αγανάκτηση, αυτό το αίσθημα αδικίας, είναι μια επιπλέον ώθηση στον αγώνα που δίνω για τους ψηφοφόρους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου

Τέλος στις πολιτικές φιλοδοξίες της γαλλίδας ακροδεξιάς ηγέτης Μαρίν Λεπέν για τις προεδρικές εκλογές του 2027 βάζει η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου του Παρισιού το οποίο την τιμωρεί με 4 χρόνια φυλάκιση, τα 2 με αναστολή και τα υπόλοιπα 2 υπό κατ' οίκον κράτηση, και 5 χρόνια στέρηση δικαιώματος του εκλέγεσθαι, αφού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Παράλληλα της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Αν και η 56χρονη Λεπέν αναμένεται να ασκήσει έφεση για την κατηγορία της δωροδοκίας, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της, η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου θεωρείται μια καταστροφική οπισθοδρόμηση για το πολιτικό μέλλον της Λεπέν αλλά και ένα τεράστιο πλήγμα για το ίδιο το κόμμα της, την Εθνική Συσπείρωση (RN) που στοχεύει εδώ και καιρό στην ανάληψη εξουσίας και προσπαθεί να παρουσιαστεί ως η έντιμη, καθαρή εναλλακτική λύση έναντι των παλιών πολιτικών κομμάτων. Μάλιστα η ίδια η Λεπέν ερχόταν πρώτη στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του 2027.

«Σήμερα δεν καταδικάστηκε άδικα μόνο η Μαρίν Λεπέν: Σκοτώθηκε η γαλλική δημοκρατία» σχολίασε το δεξί χέρι της Λεπέν, ο πρόεδρος του RN Ζορντάν Μπαρντέλα.

Η τιμωρία της Λεπέν – την οποία είχε παρομοιάσει νωρίτερα με «πολιτική θανατική καταδίκη» – είναι ακόμη πιο επιζήμια, καθώς ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα πλασάροντας τον εαυτό της ως σταυροφόρο κατά της διαφθοράς, λέγοντας σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ το 2004: «Όλοι έχουν πάρει χρήματα από το ταμείο εκτός από το Εθνικό Μέτωπο… Οι Γάλλοι έχουν βαρεθεί να βλέπουν πολιτικά χρήματα». Κάποτε μάλιστα το σύνθημα του Εθνικού Μετώπου που πλέον έχει μετονομαστεί σε Εθνική Συσπείρωση ήταν «Ψηλά το κεφάλι, καθαρά χέρια».

Μπαρντελά, ο αντικαταστάτης της Λεπέν

Η Λεπέν έχει θέσει υποψηφιότητα τρεις φορές για την προεδρία και έχει δηλώσει ότι το 2027 θα είναι η τελευταία της υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα. Η μόνη της ευκαιρία τώρα να για να θέσει πράγματι υποψηφιότητα θα ήταν εάν στην έφεση που ασκηθεί ανατραπεί η σημερινή απόφαση. Ωστόσο, οι προσφυγές στη Γαλλία μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια.

Ο πρόεδρος του κόμματος, ο 29χρονος Ζορντάν Μπαρντέλα ο οποίος είναι δημοφιλής αλλά άπειρος, θα μπορούσε τώρα να γίνει αντικαταστάτης για την προεδρική κούρσα, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι δεν έχει την εμπειρία να κερδίσει το ευρύτερο εκλογικό σώμα που χρειάζεται το RN για να εξασφαλίσει τη νίκη το 2027 παρά το γεγονός ότι στις προηγούμενες εκλογές βοήθησε στη διεύρυνση της απήχησης του RN μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η πολιτική πρόταση του Μπαρντέλα είναι αρκετά ώριμη ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί αξιόπιστα στις προεδρικές εκλογές», είπε στο Reuters ο Arnaud Benedetti, πολιτικός αναλυτής που έχει γράψει και βιβλίο για το RN.

Η Λεπέν, η οποία πριν από τα γεγονότα της Δευτέρας είχε περιγράψει τους εισαγγελείς ότι ζητούσαν τον «πολιτικό της θάνατο», έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου στο Παρίσι εκνευρισμένη στο άκουσμα της απόφασης προτού ο δικαστής Benedicte de Perthuis διαβάσει ολόκληρη την ποινή της χωρίς η ίδια να κάνει κανένα άμεσο σχόλιο για την απόφαση. Αναμένεται ωστόσο να εμφανιστεί σε μια συνέντευξη στο TF1 TV στις 8 μ.μ.σήμερα (τοπική ώρα).

«Πολιτικός σεισμός» και άνοδος της ακροδεξιάς

Η Λεπέν προσπαθούσε για χρόνια να αμβλύνει την εικόνα της, στρέφοντας το κόμμα της προς το πολιτικό ρεύμα και προσπαθώντας να εμφανιστεί ως μια ηγέτης σε αναμονή και όχι ως μια ριζοσπαστική αντίπαλος του κατεστημένου.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Benedetti, η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι αποτελεί μια καίρια στιγμή στη γαλλική πολιτική που θα μπορούσε να αντηχήσει σε όλα τα κόμματα.

«Πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός που προκαλεί σεισμό», είπε. «Αναπόφευκτα, θα ανακατασκευάσει το πακέτο, ιδιαίτερα της δεξιάς».

Πολύ πιθανό είναι όμως επίσης ο πυρήνας των ψηφοφόρων της Λεπέν να συσπειρωθεί πίσω της ενισχύοντας ακόμα και την πολιτική υποστήριξη για την ακροδεξιά. Η Λεπέν δεν κατηγορήθηκε ότι έβαλε προσωπικά χρήματα στις τσέπες της, αλλά ότι διοχέτευε τα χρήματα στο κόμμα. Έτσι λοιπόν, η ιστοσελίδα Guardian σχολιάζει σε ανάλυσή της ότι η ένοχη ετυμηγορία και η αυστηρή ποινή, που της απαγορεύουν να διεκδικήσει το αξίωμα, εξυπηρετεί την αφήγηση θυματοποίησής της: ότι δηλαδή υπάρχει μια ελίτ που προσπαθεί να τερματίσει την πολιτική καριέρα της ίδιας αλλά και του κόμματός της.

Πώς φτάσαμε στην καταδίκη της Λεπέν

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι μεταξύ 2004 και 2016, το κόμμα της Λεπέν δημιούργησε ένα εκτεταμένο σύστημα απάτης στο οποίο έπαιρναν χρήματα που προορίζονταν αποκλειστικά για τους βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πληρώσουν αντ 'αυτού το προσωπικό που εργαζόταν για το κόμμα στα κεντρικά του γραφεία στη Γαλλία - συμπεριλαμβανομένου ενός σωματοφύλακα και ενός ιδιωτικού γραμματέα. Η απάτη κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους – συμπεριλαμβανομένων των Γάλλων φορολογουμένων – τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εισαγγελέας της Γαλλίας είχε πει στο δικαστήριο ότι το κόμμα της Λεπέν αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν «αγελάδα μετρητών» και δημιούργησε μια συγκεντρωτική, άκρως οργανωμένη «πολεμική μηχανή» για την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος που δεν είχε χρήματα «παραβιάζοντας όλους τους βασικούς κανόνες».

Σε ένα email προς τη Λεπέν, ένας εργαζόμενος του κόμματος, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε προσληφθεί ως κοινοβουλευτικός βοηθός για τέσσερις μήνες, έγραψε: «Θα ήθελα να δω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα μου επέτρεπε επίσης να συναντήσω το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο είμαι κολλητός». Το mail αυτό αποκάλυπτε στην πραγματικότητα ότι ο συγκεκριμένος δεν είχε πάει ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υποτίθεται ότι εργαζόταν.

Ένας άλλος υποτιθέμενος βοηθός του κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποίησε μέσα σε 11 μήνες μόνο ένα τηλεφώνημα στο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν υπήρχαν έγγραφα που να δείχνουν ότι προχώρησε σε κάποια εργασία. Το κόμμα επέδειξε «περιφρόνηση για τα δημόσια κεφάλαια που προέρχονταν από τις τσέπες των δικών του ψηφοφόρων», σχολίασε Γάλλος εισαγγελέας στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης.

Το ερώτημα τώρα είναι πώς το κόμμα που έχει κλείσει 50 χρόνια από την ίδρυσή του θα προετοιμαστεί τώρα για την προεδρική κούρσα του 2027 χωρίς να έιναι για πρώτη φορά υποψήφια η Λεπέν ή ο αείμνηστος πατέρας της, Ζαν-Μαρί Λεπέν.





