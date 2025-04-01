Ενός λεπτού σιγή για τα πάνω από 2.000 θύματα του σεισμού στη Μιανμάρ

Οι πολίτες της Μιανμάρ καλούνται να τηρήσουν σήμερα ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού της Παρασκευής, που ισοπέδωσε κτίρια κι υποδομές κι άφησε πίσω, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, πάνω από 2.000 νεκρούς στη χώρα που σπαρασσόταν ήδη από εμφύλια σύρραξη.

Πέντε μέρες μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών, πολλοί στη Μιανμάρ συνεχίζουν ακόμα να κοιμούνται έξω, στην ύπαιθρο, ελλείψει στέγης, καθώς οι ασταμάτητες μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούν να σπέρνουν τρόμο σε πολλούς, που δεν αποκλείουν νέες καταστροφές.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα ως και την Κυριακή, κατά την εβδομάδα εθνικού πένθους που κήρυξε η στρατιωτική χούντα χθες Δευτέρα — σε ένδειξη «συμπάθειας» για τα θύματα και τις καταστροφές, σύμφωνα με τους στρατηγούς.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή από τις 12:51:02 (τοπική ώρα· 09:21 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που σημειώθηκε ο χειρότερος σεισμός ο οποίος έπληξε την πάλαι ποτέ Βιρμανία εδώ και δεκαετίες.

Το στρατιωτικό καθεστώς διέταξε τον πληθυσμό να διακόψει κάθε δραστηριότητα εκείνη την ώρα με ανακοινωθέν του, ενώ τα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν σύμβολα πένθους αντί των κανονικών προγραμμάτων τους και θα γίνουν προσευχές σε ναούς και σε παγόδες.

Χθες Δευτέρα, οι αρχές της Μιανμάρ έκαναν λόγο για 2.056 νεκρούς, 3.900 τραυματίες και 270 αγνοούμενους.

Όμως ειδικοί προεξοφλούν πως οι νεκροί είναι πολλές χιλιάδες. Το ρήγμα της Σαγκάινγκ, από το οποίο προήλθε ο σεισμός, διατρέχει κάποιες από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Ναϊπιντάου και τη Μανταλέι των 1,7 εκατ. κατοίκων, σε πολύ μικρή απόσταση από το επίκεντρο.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που έχει γονατίσει υποδομές καίριας σημασίας κι έχει κάνει τη χώρα κομμάτια, καθώς δρουν δεκάδες ένοπλες οργανώσεις, εθνικών μειονοτήτων και των πολιτικών αντιπάλων της χούντας, περιπλέκει πολύ τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον σεισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε πως δυο υπήκοοι της χώρας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επίσης τρεις υπήκοοι Κίνας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η Μανταλέι, με βάση όσα είναι γνωστά, υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές: δεκάδες κτίρια μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες συντριμμιών. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης, εκατοντάδες τραυματίες κι ασθενείς, ανάμεσά τους παιδιά, οδηγούνται σε χώρους στάθμευσης, σε κλίνες με ροδάκια, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις θα προκαλέσουν ζημιές στην κτιριακή υποδομή.

Στην περιφέρεια της πόλης, κρεματόριο παρέλαβε εκατοντάδες πτώματα κι αναμένονται ακόμη περισσότερα, καθώς συνεχίζουν να ανασύρονται θύματα από τα συντρίμμια.

Η εμφύλια σύρραξη στην οποία μεταμορφώθηκαν οι μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της στρατιωτικής χούντας που ανέτρεψε την 1η Φεβρουαρίου 2021 την εκλεγμένη κυβέρνηση υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι γονάτισε το σύστημα υγείας — υποστελεχωμένο, δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί τέτοια πλημμύρα θυμάτων. Η κατάσταση ήταν ήδη πολύ σοβαρή προτού χτυπήσει ο σεισμός, καθώς ο πόλεμος ανάγκασε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους να εκτοπιστούν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η χούντα των στρατηγών διαβεβαιώνει πως κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται, όμως υπάρχουν επίμονες πληροφορίες περί συνέχισης των βομβαρδισμών της αεροπορίας εναντίον αντιπάλων τους.

Η ειδική επιτετραμμένη των Ηνωμένων Εθνών για τη Μιανμάρ, η Τζούλι Μπίσοπ, απηύθυνε έκκληση χθες προς όλα τα μέρη να παύσουν πυρ και να δώσουν προτεραιότητα στη βοήθεια στους σεισμοπαθείς.

Το γεγονός ότι ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, απηύθυνε —κάτι εξαιρετικά σπάνιο— έκκληση για διεθνή βοήθεια αν μη τι άλλο δείχνει πως η χώρα έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε χθες Κυριακή τον σεισμό στο υψηλότερο επίπεδο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ) απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω από 100 εκατ. δολάρια ώστε να προσφερθεί βοήθεια.

Η Κίνα, η Μαλαισία και η Ινδία ανέπτυξαν σωστικά συνεργεία, οι ΗΠΑ ανήγγειλαν πως στέλνουν ειδικούς σε «ανθρωπιστικές» υποθέσεις.

Την κατάσταση στη Μανταλέι ειδικά περιπλέκει ο καύσωνας, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν και σήμερα τους 40° Κελσίου.

Σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στην Μπανγκόκ, συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες στα συντρίμμια 30ώροφης πολυκατοικίας υπό ανέγερση, προοριζόμενης για εγκατάσταση της δημόσιας διοίκησης. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, με βάση τα επίσημα δεδομένα, όμως δεκάδες άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

