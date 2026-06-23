Ολίβια Ροντρίγκο: Ενώνει κορυφαία γυναικεία ονόματα της μουσικής για καλό σκοπό

Η Ολίβια Ροντρίγκο συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής για το πρώτο της Φεστιβάλ, με τίτλο Daisy Chain Fields Festival. Η διοργάνωση, η οποία ξεχωρίζει για το αμιγώς γυναικείο line-up της, είναι προγραμματισμένη για τις 29 Αυγούστου στο Great Park του Irvine στην Καλιφόρνια.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τόσο μεγάλο ενθουσιασμό μοιραζόμενη μια είδηση μαζί σας» έγραψε η βραβευμένη ποπ σταρ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήταν ένα όνειρο που είχα εδώ και χρόνια και είμαι βαθιά συγκινημένη που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Στη σκηνή θα βρεθούν μαζί της οι Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri και Not for Radio.

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα πλαισιώσουν ως ειδικές καλεσμένες οι Karen O, Stevie Nicks και Sarah McLachlan. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε οργανισμούς για την ενδυνάμωση και τα δικαιώματα των γυναικών.

Και συμπλήρωσε: «Το line-up είναι πραγματικά εντυπωσιακό και γεμάτο από είδωλά μου και φίλες μου, Πιστεύω ακράδαντα ότι η χαρά, η κοινότητα και η μουσική μπορούν να γίνουν οι κινητήριες δυνάμεις για μια ουσιαστική αλλαγή και ελπίζω ότι αυτό το Φεστιβάλ θα είναι ακριβώς αυτό. Ανυπομονώ να ουρλιάξω, να χορέψω και να τραγουδήσω μαζί σας στις 29 Αυγούστου!!!!».

Σύμφωνα με το Variety, η Ροντρίγκο αυτή την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το νέο της άλμπουμ, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και έγινε ο τρίτος συνεχόμενος δίσκος της που κατακτά την πρώτη θέση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.