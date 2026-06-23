Τρείς επανεκδόσεις ομολόγων σχεδιάζει για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η πρώτη εξ αυτών έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου, έπεται στις 16 Οκτωβρίου και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2026, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές ομολόγων από την αρχή του 2026 περίπου 7,5 έως 8 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 95% του ετήσιου δανειακού προγράμματος. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είχε θέσει ως αρχικό στόχο για το έτος την άντληση συνολικά 8-9 δισ. ευρώ, επιλέγοντας μια συντηρητική στρατηγική δανεισμού λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της χώρας. Η τελευταία έξοδος στις αγορές με επανέκδοση (reopening) του 10ετούς ομολόγου, πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου αντλώντας επιπλέον 3 δισ. ευρώ. Η ζήτηση έφτασε τα 36 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 3,75%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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