Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέκρινε χθες Δευτέρα την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν με τα δικά του προβλήματα με τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το ότι στερήθηκε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια η ηγετική μορφή του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) της Γαλλίας «πολύ μεγάλη υπόθεση».

«Αυτό θυμίζει τη χώρα μας, αυτό θυμίζει πάρα πολύ ετούτη τη χώρα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι για υπόθεση απάτης με σκοπό την απόκρυψη πληρωμής σε ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών ώστε να εξαγοραστεί η σιωπή της.

Η καταδίκη της 56χρονης πολιτικού, η ρητορική της οποίας έχει συγκριθεί επανειλημμένα με αυτήν του προέδρου των ΗΠΑ, είναι βαρύ πλήγμα για μια από τις κυριότερες μορφές της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, που θεωρείτο φαβορί ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία.

«Ξέρω πολύ καλά πώς είναι, και πολλοί θεωρούσαν πως δεν θα καταδικαζόταν για τίποτα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αλλά της απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα για πέντε χρόνια, και είναι η επικρατέστερη υποψήφια. Αυτό θυμίζει τη χώρα μας, αυτό θυμίζει πάρα πολύ ετούτη τη χώρα».

Η γαλλική δικαιοσύνη εξέφρασε την ανησυχία της για τις μανιασμένες αντιδράσεις στην απόφαση, καθώς η παράταξη της κυρίας Λεπέν και οπαδοί της, όπως και ηγέτες της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και διεθνώς, εξεγείρονται. «Απειλές που στοχοποιούν προσωπικά τους δικαστικούς οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση, όπως και δηλώσεις πολιτικών ηγετών (...) για την καταδίκη (...) δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μια δημοκρατική διαδικασία», σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής δικαιοσύνης, που παρότρυνε να επιδειχτεί «μετριοπάθεια».

Η απαγόρευση του εκλέγεσθαι δεν μπορεί να ακυρωθεί με έφεση, πάντως η κυρία Λεπέν θα διατηρήσει την έδρα της στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ως το τέλος της θητείας της. Της επιβλήθηκαν επίσης ποινή 4ετούς φυλάκισης (δυο χρόνια με αναστολή, δυο χρόνια κατ’ οίκον κράτησης) και πρόστιμο 100.000 ευρώ, ωστόσο ακόμη η κυρία Λεπέν δεν έχει εξαντλήσει τα ένδικα μέσα της.

Πηγή: skai.gr

