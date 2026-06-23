Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 διαμορφώνονται οι τελικές μοναδιαίες τιμές των Οικολογικών Σχημάτων για το έτος ενίσχυσης 2025, με τις αυξήσεις σε ορισμένες παρεμβάσεις να φθάνουν έως και το 344% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα τελικά ποσά καθορίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων και την αποστολή των οριστικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Πληρωμών.

Οι πληρωμές των Οικολογικών Σχημάτων θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και με βάση τα τελικά μοναδιαία ποσά που καθορίστηκαν για κάθε παρέμβαση.

Η διαμόρφωση των αυξημένων τιμών κατέστη δυνατή μέσω της αξιοποίησης αδιάθετων πόρων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης και της ανακατανομής κονδυλίων μεταξύ των επιμέρους Οικολογικών Σχημάτων. Η ανακατανομή βασίστηκε στα οριστικά στοιχεία των επιλέξιμων εκτάσεων, όπως αυτά προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ, με τη διαδικασία αυτή αξιοποιούνται πλήρως οι διαθέσιμοι πόροι του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, ενώ τα ποσά που εξοικονομήθηκαν κατευθύνονται σε παρεμβάσεις με αυξημένη ζήτηση, προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων.

Κατά το υπουργείο, στη συντριπτική πλειονότητα των παρεμβάσεων οι τελικές ενισχύσεις προσεγγίζουν ή φθάνουν στα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, καταγράφοντας σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με το 2024.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή αφορά την παρέμβαση για την εφαρμογή της επί τόπου κομποστοποίησης, όπου η ενίσχυση αυξάνεται από 27 ευρώ ανά εκτάριο το 2024 σε 120 ευρώ το 2025, σημειώνοντας άνοδο 344%.

Στην παρέμβαση για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς σε αρόσιμες και μόνιμες εκτάσεις, το ποσό αυξάνεται από 13 σε 30 ευρώ ανά εκτάριο, με τη μεταβολή να διαμορφώνεται στο 131%.

Για τη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες, η ενίσχυση ανέρχεται σε 45 ευρώ ανά εκτάριο, από 28 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 61%.

Στην παρέμβαση για τη χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες, το ποσό αυξάνεται από 20 σε 30 ευρώ ανά εκτάριο, δηλαδή κατά 50%. Στη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια της λίπανσης σε αρόσιμες και μόνιμες καλλιέργειες, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 100 ευρώ ανά εκτάριο, έναντι 45 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 122%.

Αυξημένες είναι και οι τιμές στις παρεμβάσεις για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας. Στα χειμερινά σιτηρά, η ενίσχυση αυξάνεται από 66 σε 120 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ στο βαμβάκι διαμορφώνεται σε 516 ευρώ ανά εκτάριο, από 283 ευρώ το προηγούμενο έτος. Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση ανέρχεται σε 82%.

Στη βιολογική κτηνοτροφία, η ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής εκτροφής στα αιγοπρόβατα αυξάνεται από 160 σε 247 ευρώ, παρουσιάζοντας μεταβολή 54%.

Για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας στα βοοειδή κρεατοπαραγωγικής ή μικτής κατεύθυνσης, το ποσό αυξάνεται από 154 σε 280 ευρώ, με άνοδο 82%.

Τέλος, για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 347 ευρώ, έναντι 190 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 83%.

Αναλυτικά ο πίνακας με τις τιμές όλων των οικολογικών παρεμβάσεων ΕΔΩ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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