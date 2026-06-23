Σενάρια πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι εν μέσω πιέσεων από τα δεξιά

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές ακόμη και τον Απρίλιο του 2027, αρκετούς μήνες πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να ανησυχεί ότι η δημοτικότητά της θα μπορούσε να υποχωρήσει όσο καθυστερεί η προσφυγή στις κάλπες, ενώ εκφράζει προβληματισμό και για το ενδεχόμενο μια κυβέρνηση που θα προκύψει από εκλογές στα τέλη του 2027 να μην διαθέτει επαρκή χρόνο για την κατάρτιση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Μελόνι έχει συζητήσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ανάμεσα σε άλλα ενδεχόμενα, με το γραφείο του προέδρου της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg, η Μελόνι βρίσκεται υπό πολιτική πίεση από τον Μάρτιο, όταν υπέστη ήττα σε δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, εξέλιξη που οδήγησε στην απομάκρυνση τριών στελεχών της κυβέρνησής της. Έκτοτε, το ακροδεξιό κόμμα National Future καταγράφει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, κατηγορώντας την πρωθυπουργό ότι έχει υιοθετήσει υπερβολικά κεντρώες θέσεις.



Πηγή: skai.gr

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