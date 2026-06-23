Για να αποθεώσει κάποιον άλλον πλην του... εαυτού του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεχωριστός και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο θρύλος του σουηδικού ποδοσφαίρου έχει σε τεράστια εκτίμηση τον Αργεντινό GOAT, τον οποίο αποθέωσε μετά την παράστασή του με δύο γκολ στη νίκη της Αργεντινής (2-0) επί της Αυστρίας.

«Έχει στιγμές όπου φαίνεται ανθρώπινος επειδή χάνει πέναλτι. Έχει ήδη πέντε γκολ στους δύο αγώνες του Μουντιάλ, εγώ δεν έχω ούτε ένα γκολ σε δύο διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμπραΐμοβιτς.

🗣️🐐 Zlatan Ibrahimović knows who the GOAT is: "You have moments where he looks human by missing the penalty.



He has five goals in two games already, I have 𝗭𝗘𝗥𝗢 goals in two World Cups."pic.twitter.com/Rc3IZ6LUz7 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026

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