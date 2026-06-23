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Ιμπραΐμοβιτς για Μέσι: «Φαίνεται ανθρώπινος επειδή χάνει πέναλτι - Σε 2 ματς έχει 5 γκολ, εγώ σε 2 Μουντιάλ κανένα»

Ύμνοι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για τον Λιονέλ Μέσι μετά την -ακόμα μία- εκπληκτική του εμφάνιση αυτή τη φορά κόντρα στην Αυστρία με τα δύο γκολ που σημείωσε για το 2-0 της Αργεντινής

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Ιμπραΐμοβιτς - Μέσι

Για να αποθεώσει κάποιον άλλον πλην του... εαυτού του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεχωριστός και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο θρύλος του σουηδικού ποδοσφαίρου έχει σε τεράστια εκτίμηση τον Αργεντινό GOAT, τον οποίο αποθέωσε μετά την παράστασή του με δύο γκολ στη νίκη της Αργεντινής (2-0) επί της Αυστρίας.

«Έχει στιγμές όπου φαίνεται ανθρώπινος επειδή χάνει πέναλτι. Έχει ήδη πέντε γκολ στους δύο αγώνες του Μουντιάλ, εγώ δεν έχω ούτε ένα γκολ σε δύο διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμπραΐμοβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Λιονέλ Μέσι ποδόσφαιρο
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