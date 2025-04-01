Ξυπνώντας το τέρας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Με τηλεοπτική της συνέντευξη στο δίκτυο TF1, το βράδυ της Δευτέρας, η Μαρίν Λεπέν απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο να καταθέσει τα όπλα και να αποσυρθεί από το πολιτικό προσκήνιο, ενώ ξεκαθάρισε, εμφανώς θυμωμένη, ότι θα παλέψει για το δικαίωμά της να θέσει υποψηφιότητα στις προγραμματισμένες για το 2027 προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Δεν είχαν συμπληρωθεί παρά μονάχα λίγες ώρες αφότου γαλλικό δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την πληρωμή συνεργατών της που αν και θα έπρεπε να εργάζονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν το είδαν ποτέ καθώς παρείχαν τις… υπηρεσίες τους για το κόμμα της στη Γαλλία.

Η ποινή της: φυλάκιση τεσσάρων ετών – τα δύο με αναστολή και τα υπόλοιπα δυο σε κατ’οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ καθώς και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε έτη, η οποία τίθεται σε εφαρμογή άμεσα. Από την πλευρά της η Λεπέν θα ασκήσει έφεση, πιέζοντας για επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά οι πιθανότητες να απαλλαγεί και να είναι, τελικά, υποψήφια το 2027 – αν και υπάρχουν – θεωρούνται περιορισμένες.

«Απόψε, εκατομμύρια Γάλλοι είναι αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι σε απίστευτο βαθμό βλέποντας ότι στη Γαλλία, τη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαστές εφάρμοσαν πρακτικές, τις οποίες συναντά κανείς σε αυταρχικά καθεστώτα», είπε η Λεπέν μιλώντας στο TF1 χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία «σκάνδαλο» για τη δημοκρατία, με την ερμηνεία της αυτή να έχει ήδη βρει απήχηση και στα λοιπά ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης αλλά και στον Ίλον Μασκ, σύμβουλο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή την ανησυχία του εξέφρασε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με την εκπρόσωπό του να συνδέει τις εξελίξεις στη Γαλλία με την καταδίκη του Αμερικανού προέδρου για ποινικό αδίκημα, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το χρίσμα, τονίζοντας πως «ο αποκλεισμός προσώπων από την πολιτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός δεδομένου του επιθετικού και διεφθαρμένου νομικού πολέμου σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ήδη, στον δρόμο που άνοιξε το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ, το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση, ξεκίνησε μέσω διαδικτύου «εκστρατεία για τη διάσωση της δημοκρατίας» με το πολιτικό θερμόμετρο στη Γαλλία να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Πολιτικοί αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο αποκλεισμός του – κατά τις δημοσκοπήσεις – φαβορί Λεπέν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, θα συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της στο πλευρό της, αυξάνοντας περαιτέρω τα ήδη υψηλά ποσοστά της ακροδεξιάς στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν έχει αρχίσει να υφαίνει το αφήγημα της. Σε αυτό πρωταγωνιστεί η ίδια ως θύμα του συστήματος το οποίο είναι ο εχθρός που καταδιώκει εκείνη αλλά και το κόμμα της με στόχο να βάλει τέλος στις πολιτικές της φιλοδοξίες αλλά και την πολιτική της καριέρα.

«Υπάρχουν εκατομμύρια Γάλλοι, οι οποίοι πιστεύουν σε εμένα. Επί 30 χρόνια παλεύω κατά της αδικίας και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι το τέλος» τόνισε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1 υπενθυμίζοντας – δίχως να χρειαστεί να το πει – πως εξακολουθεί να ηγείται της ισχυρότερης Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη γαλλική εθνοσυνέλευση, τον «τόπο» όπου η γαλλική κυβέρνηση μειοψηφίας επιβιώνει σε κινούμενη άμμο.

Σε ό, τι αφορά δε στη ρεαλιστική εναλλακτική λύση ο νυν πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, ο μόλις 29 ετών, Ζορντάν Μπαρντελά, να πάρει τη θέση της ως προεδρικός υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης, η Μαρίν Λεπέν, ξεκαθάρισε πως για τον – κατά πολλούς – de facto διάδοχό της, δεν έχει έρθει ακόμη η στιγμή να ηγηθεί του κόμματος ως υποψήφιος για την προεδρία, και δίχως να αποκλείει πως υπάρχει η εν λόγω πιθανότητα, προτιμά για την ώρα να ποντάρει πως από τη μάχη που ετοιμάζεται να δώσει θα βγει ισχυρότερη.

