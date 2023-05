Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν για τα γενέθλια της κόρης τους: «Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε»

«Χαρούμενα γενέθλια Μαντλίν. Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε. Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε ποτέ» έγραψαν σήμερα οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν στην επίσημη σελίδα της εκστρατείας για την ανεύρεση του κοριτσιού Find Madelein Campaign στο Facebook, με αφορμή τα 20 χρόνια από τη γέννηση της κόρης τους.

Η Κέιτ και ο Τζέρι ΜακΚάν έγραψαν «Χρόνια πολλά Μαντλίν. Εξακολουθείς να αγνοείσαι. Εξακολουθείς να μας λείπεις πολύ. Εξακολουθούμε να σε ψάχνουμε. Για όσο καιρό χρειαστεί» και ανάρτησαν μία φωτογραφία με το κοριτσάκι σε ηλικία τριών ετών, με ένα ροζ καπέλο, χαμογελαστό να κρατά μπάλες του τένις.



Σύμφωνα με την Daily Mail, oι ΜακΚάν «θα θυμηθούν την κόρη τους "ήσυχα", κατά τη διάρκεια μιας μικρής γιορτής στο σπίτι με τα δεκαοκτάχρονα δίδυμα παιδιά τους Σον και Αμελί».

