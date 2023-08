Μαλαισία: Ιδιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε οχήματα - Δέκα νεκροί (Δείτε βίντεο)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό ιδιωτικό τζετ έπεσε πάνω σε μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ.

Ένα αεροσκάφος Beechcraft Model 390, ένα ελαφρύ ιδιωτικό επιχειρηματικό τζετ, μετέφερε έξι επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος όταν συνετρίβη κοντά στον δήμο Elmina στις 2.08 μ.μ. (0608 GMT), λίγο πριν προσγειωθεί, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Selangor, Χουσεϊν Ομάρ.

In Malaysia, a plane crash on a highway resulted in the tragic loss of at least 10 lives

Το αεροσκάφος έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και έπεσε πάνω σε μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο, είπε.

«Δεν υπήρξε κλήση έκτακτης ανάγκης, το αεροσκάφος είχε άδεια να προσγειωθεί», είπε ο Χουσεΐν Ομάρ.

Plane Crashes kill 10 in Malaysia 🇲🇾



KUALA LUMPUR: A small aircraft crashed onto a highway near Shah Alam in the Malaysian state of Selangor on Thursday (Aug 17), killing 10 people including an assemblyman.



Malaysia's civil aviation authority (CAAM) said the…