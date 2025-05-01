Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Ισραήλ και προσέφερε «υλική υποστήριξη» στη χώρα καθώς καταστροφικές πυρκαγιές απειλούν την Ιερουσαλήμ.

«Πλήρη αλληλεγγύη προς τον ισραηλινό λαό που αντιμετωπίζει φοβερές πυρκαγιές», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο γάλλος πρόεδρος μέσω X, διαβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία «είναι έτοιμη να προσφέρει υλική υποστήριξη τις προσεχείς ώρες».

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων τέθηκαν σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού χθες Τετάρτη εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών, ειδικά δυτικά της Ιερουσαλήμ, που ανάγκασαν τους κατοίκους τουλάχιστον πέντε κοινοτήτων να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξε τον στρατό να αναπτύξει μονάδες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για 23 ελαφρά τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

