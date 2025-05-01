Σουδάν: 165 άμαχοι νεκροί σε επιθέσεις παραστρατιωτικών σε 10 μέρες

Τουλάχιστον 165 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα σε δέκα ημέρες σε επιθέσεις αποδιδόμενες στους παραστρατιωτικούς εναντίον της πολιορκημένης πόλης Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ, αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν, ανακοίνωσαν ακτιβιστές χθες Τετάρτη.

Η Φάσερ, η πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, είναι η τελευταία μεγάλη πόλη όλης της περιοχής που παραμένει ακόμη στα χέρια του τακτικού στρατού υπό τον Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023 με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι κι έκτοτε ορκισμένο εχθρό του στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Αφού εκδιώχτηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι παραστρατιωτικοί επικεντρώνουν τις επιθέσεις τους στο Νταρφούρ, εντείνουν την προσπάθειά τους να κυριεύσουν την Ελ Φάσερ.

Οι ΔΤΥ σφυροκόπησαν με πάνω από 750 οβίδες κατοικημένες συνοικίες, αγορές και καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων στην πόλη, ανέφερε τοπική επιτροπή αντίστασης, μια από τις εκατοντάδες οργανώσεις εθελοντών που συντονίζουν την αλληλοβοήθεια στη χώρα.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ημερών, σκοτώθηκαν πάνω από 165 άμαχοι», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της, δίνοντας απολογισμό που έχει επιβεβαιωθεί κατ’ αυτή από δομές υγείας.

Πρόσθεσε πως ο απολογισμός στην πραγματικότητα είναι ακόμα πιο βαρύς και κατήγγειλε τη «σφαγή».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αισθάνεται «φρίκη για την ολοένα πιο καταστροφική κατάσταση στη σουδανική πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ, καθώς και τις πολύνεκρες επιθέσεις που συνεχίζονται στην πρωτεύουσά της Ελ Φάσερ», τόνισε χθες σε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε στη Νέα Υόρκη εκπρόσωπός του, ο Φαρχάν Χακ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους και βύθισε στον λιμό μεγάλο μέρος της τρίτης μεγαλύτερης χώρας της Αφρικής.

Ο στρατός του στρατηγού Μπουρχάν, του de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό Σουδάν, ενώ οι παραστρατιωτικοί κυριαρχούν στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους, βομβαρδίζουν αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές και παρεμποδίζουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

