Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, μετά το ξέσπασμα πολλών καταστροφικών πυρκαγιών, ιδίως στα δυτικά της Ιερουσαλήμ, που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι και να εκκενωθούν πολλές κοινότητες.

«Είμαστε αντιμέτωποι ίσως με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Ισραήλ εδώ και μια δεκαετία», είπε ο Εγιάλ Κάσπι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ διέταξε τον στρατό να αναπτυχθεί για να συγκρατήσει τα μέτωπα που κινούνται ταχύτατα λόγω των σφοδρών ανέμων και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί. Έκανε μάλιστα λόγο για «εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση».

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά και ότι έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Η αστυνομία έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος αυτού του οδικού άξονα. Στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και πριν από μία εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν για να σώσουν ζωές και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές», είπε ο Κατζ.

Το απόγευμα έφτασαν στα πύρινα μέτωπα οι πρώτοι στρατιώτες, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν εκεί και τους είδε να βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε δρόμους, πνιγμένους σε σύννεφα πυκνού, μαύρου καπνού.

Εκκενώθηκαν τουλάχιστον πέντε κοινότητες που βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι φλόγες κατακαίνε δασωμένες εκτάσεις κοντά στον δρόμο που συνδέει το Λατρούν με τη Μπετ Σεμές. Πολλοί οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου και διέφυγαν με τα πόδια. Στην περιοχή πραγματοποιούν ρίψεις νερού πολλά πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί κοντά στις κοινότητες που βρίσκονται εγγύτερα στις φωτιές και είναι έτοιμα να παρέμβουν εάν παραστεί ανάγκη, εξήγησε ένας διασώστης του MDA, ο Σάαρ Σάι. Μια ομάδα μοτοσικλετιστών στάλθηκε να βοηθήσει όσα άτομα έχουν εγκλωβιστεί στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που επιβλέπει το έργο της κατάσβεσης, επισκέφθηκε περιοχές όπου μαίνονται οι πυρκαγιές. Σε ένα βίντεο είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να παρασχεθεί βοήθεια στους εγκλωβισμένους κατοίκους.

Σε ανακοίνωσή του, λίγο αργότερα, ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι οι πυρκαγιές μπορεί να είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας κάτοικος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ την ώρα που προσπαθούσε να βάλει φωτιά «σε ένα χωράφι, στα νότια της πόλης».

«Η αστυνομία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη σύλληψη όσων εμπλέκονται σε τρομοκρατικές εμπρηστικές πράξεις» πρόσθεσε ο Μπεν Γκβιρ.

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

