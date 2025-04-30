Δραματική είναι η κατάσταση στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στους λόφους της Ιουδαίας το πρωί της Τετάρτης και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως ανέφερε η Αρχή Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Ισραήλ.

Ο Επίτροπος Πυροσβεστικής και Διάσωσης, Εγιάλ Κάσπι, ανακοίνωσε ότι το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο υψηλότερο καθώς οι πυρκαγιές μαίνονταν σε τουλάχιστον πέντε σημεία στους λόφους της Ιερουσαλήμ.

שריפה פרצה בהרי ירושלים, סמוך לבית שמש - מטוסי כיבוי הוזנקו | @moyshis pic.twitter.com/PsPlXiA3Xz — i24NEWS (@i24NEWS_HE) April 30, 2025

Η πυρκαγιά, η δεύτερη μεγάλη που ξέσπασε μέσα σε μία εβδομάδα, εκδηλώθηκε εν μέσω καύσωνα και ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσκόλεψε τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Οι κοινότητες Νέβε Σαλόμ, Μπεκόα, Ταόζ και Ναχσόν εκκενώθηκαν μαζί με το στρατιωτικό μνημείο στο Λατρούν. Ένα μοναστήρι που υπάρχει εκεί κοντά εκκενώθηκε επίσης. Οι πυροσβέστες έχουν κλείσει την Εθνική Οδό 1 που ενώνει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ, με τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα να δείχνουν οχήματα να είναι περικυκλωμένα στους δρόμους από τις φλόγες με αποτέλεσμα οι οδηγοί να τα εγκαταλείπου άρον άρον. Η κοντινή Διαδρομή 3 έκλεισε επίσης, όπως και οι διαδρομές 65, 70 και 85.

השריפות בהרי ירושלים מתפשטות: כביש 1 וכביש 3 נסגרו לתנועה, נוסעים נמלטים מרכביהם | @moyshis pic.twitter.com/0ozapoxSTS — i24NEWS (@i24NEWS_HE) April 30, 2025

Η Ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων δήλωσε ότι έχει εκκενώσει πολλά πάρκα που υπάρχουν στην περιοχή και η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ έχει διακοπεί.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται καθ' οδόν προς την περιοχή των πυρκαγιών. Το ίδιο και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir και ο υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Idit Silman.

Περίπου 119 πυροσβεστικά πληρώματα, 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Μονάδα 669 βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Οι διασώστες έχουν διασώσει εννέα άτομα από οχήματα που έχουν παγιδευτεί στον πυκνό καπνό. Τρία ιδιωτικά οχήματα καίγονται στο σημείο χωρίς να έχουν παγιδευτεί άτομα.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 | 𝗛𝗲𝗮𝘁, 𝗪𝗶𝗻𝗱, 𝗙𝗶𝗿𝗲: 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲𝘀 𝗛𝘂𝗴𝗲 𝗕𝗹𝗮𝘇𝗲 𝗡𝗲𝗮𝗿 𝗝𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗹𝗲𝗺 𝗶𝗻 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗗𝗿𝘆 𝗪𝗶𝗻𝗱



𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧▸ https://t.co/ZlCp1IDbA6 pic.twitter.com/58PMAEsJB3 — Jewish News Syndicate (@JNS_org) April 30, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει έκκληση για διεθνή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Βουλγαρία, της Κροατία, της Ιταλία και της Κύπρου.

Επιπλέον, πυρκαγιές μαίνονται αυτή τη στιγμή σε αρκετές τοποθεσίες στο Άσντοντ, το Μασουότ Γιτζάκ, το Σαφίρ και το Κφαρ Γουόρμπουργκ.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, 2.471 στρέμματα γης κάηκαν σε μια πυρκαγιά που χρειάστηκε 100 πυροσβεστικά οχήματα για να τεθεί υπό έλεγχο σε διάστημα 20 ωρών.

תמונות דרמטיות מהשריפה ליד כביש 1 >>> https://t.co/pV2cMREtIq pic.twitter.com/XPAzNHSbWO — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2025

