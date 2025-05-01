Μετά το Σαλβαδόρ, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδυθεί σε αναζήτηση κι άλλων χωρών για να απελαύνει σ’ αυτές παράτυπους μετανάστες από τρίτα κράτη, δήλωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Δυο πηγές εν γνώσει των διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ανέφεραν πως η Ρουάντα είναι ανάμεσα στις χώρες με τις οποίες διεξάγονται συνομιλίες.

«Το λέω χωρίς καμιά διάθεση για συγγνώμες, αναζητούμε ενεργά κι άλλες χώρες για να υποδεχτούν υπηκόους τρίτων κρατών. Αυτό δεν αφορά μόνο το Σαλβαδόρ», είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος επαναλαμβάνει ακατάπαυστα ότι εννοεί να εφαρμόσει εμβληματική υπόσχεση της προεκλογικής εκστρατείας του: πρόγραμμα μαζικής απέλασης παράτυπων μεταναστών.

Οι αμερικανικές αρχές απέλασαν τον Μάρτιο —προκαλώντας διεθνή σάλο— πάνω από 250 μετανάστες, που κατηγόρησαν πως είναι μέλη συμμοριών, στο Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας κατόπιν πληρωμής στις σαλβαδοριανές αρχές.

Η κυβέρνηση του Συντηρητικού βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον είχε ανακοινώσει το 2022 πολύ αμφιλεγόμενο σχέδιο για την απέλαση στη Ρουάντα μεταναστών που έφθαναν παράτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ουδέποτε εφαρμόστηκε.

Όταν ανέλαβε την εξουσία, τον Ιούλιο του 2024, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την εγκατάλειψη της συμφωνίας με τη Ρουάντα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η Ουάσιγκτον διεξάγει επίσης συνομιλίες με τη Λιβύη.

«Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες, τους λέμε ότι θέλουμε να τους στείλουμε κάποια από τα πιο άθλια ανθρώπινα όντα» που βρίσκονται στις ΗΠΑ, συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, κατά τον οποίο έτσι η χώρα θα «απαλλαχτεί από ανώμαλους, παιδεραστές και βιαστές παιδιών» — ενστερνιζόμενος φρασεολογία του προέδρου Τραμπ.

Το μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ, πρόσθεσε, είναι πως «αν θέλετε να έχετε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, πρέπει να παίρνετε πίσω υπηκόους σας που βρίσκονται παράνομα» στη χώρα και «έχουμε εξασφαλίσει ιστορική συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

