Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ενισχύσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το πρωί σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες «αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά».

🇮🇱🔥 #Wildfires Force Mass Evacuations in Central #Israel Amid Record Heat



Extreme winds and temperatures over 40°C (104°F) fueled rapid brush fires, shutting highways and railways near #Jerusalem—with two towns fully evacuated and drivers abandoning cars on Route 6. pic.twitter.com/KI0jHTuU0Z — RRN News (@RRNupdates) April 23, 2025

Μιλώντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες» αν χρειαστεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

BREAKING: Massive wildfires are raging across central Israel—Jerusalem, Beit Shemesh, and the Eshtaol Forest are engulfed. Entire communities have been evacuated: Beit Meir, Eshtaol, Mesilat Zion, Tarum, Ta’oz, Khan Sha’ar HaGai.



Route 6, Route 38, and Route 44 are shut down.… pic.twitter.com/7YBdEY7n39 — Eden Shaul (@Eden_Shaul02) April 23, 2025

Σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή, πολλά αεροσκάφη διάσωσης αναπτύχθηκαν στο σημείο.

«Η αστυνομία του Ισραήλ, η συνοριακή αστυνομία, οι πυροσβέστες, οι υπηρεσίες διάσωσης, η Αρχή Φύσης και Πάρκων, οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην εξάπλωση των πυρκαγιών», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

