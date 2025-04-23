Λογαριασμός
Μεγάλες φωτιές στην Ιερουσαλήμ: Εκκενώθηκαν περιοχές - «Ίσως χρειαστούμε βοήθεια και από την Ελλάδα», δήλωσε ο Νετανιάχου

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ - Οι πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το πρωί σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα

Φωτιές στην Ιερουσαλήμ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ενισχύσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το πρωί σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες «αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά».

Μιλώντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες» αν χρειαστεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή, πολλά αεροσκάφη διάσωσης αναπτύχθηκαν στο σημείο.

«Η αστυνομία του Ισραήλ, η συνοριακή αστυνομία, οι πυροσβέστες, οι υπηρεσίες διάσωσης, η Αρχή Φύσης και Πάρκων, οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην εξάπλωση των πυρκαγιών», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

