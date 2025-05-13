Μακρόν: Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να πάει Κωνσταντινούπολη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης εφ' όλης της ύλης στον σταθμό TF1, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προτίθεται να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να διαπραγματευτεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι μια ειρηνευτική συμφωνία.
Υπογράμμισε ωστόσο πως αν δεν μεταβεί, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει να επιβάλουν στη Μόσχα πρόσθετες κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα. Ερωτηθείς αν μεταξύ αυτών των κυρώσεων περιλαμβάνεται και η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως αυτό δεν θα ήταν νόμιμο από την άποψη του διεθνούς δικαίου.
Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι κανένας δεν επιθυμεί να κηρύξει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να εισέλθει αποφασιστικά σε διαπραγματεύσεις που αφορούν την εδαφική της ακεραιότητα. Σημείωσε επίσης ότι η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας προς το Κίεβο είναι η παροχή βοήθειας για τη δημιουργία ενός αξιόμαχου ουκρανικού στρατού, ικανού να αντιμετωπίσει στο μέλλον οποιασδήποτε μορφής ρωσική επιθετικότητα.
Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε ότι η χώρα του, η Βρετανία και άλλες χώρες είναι πρόθυμες να στείλουν – εφόσον υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο και κατόπιν απόφασης του ΟΗΕ – στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες θα εγκατασταθούν κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.
Ερωτηθείς αν και κατά πόσο πιστεύει ότι θα πρέπει η Γαλλία να έχει «οικονομία πολέμου», σημείωσε πως το 2017 η Γαλλία δαπανούσε για την άμυνά της 32 δισεκ. ευρώ, ενώ σήμερα δαπανά περί τα 50 δισεκ. ευρώ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχει τριπλασιαστεί η παραγωγή αεροπλάνων Rafale.
Ως προς το ζήτημα της χρησιμοποίησης της ικανότητας πυρηνικής αποτροπής που διαθέτει η Γαλλία προς όφελος του συνόλου της Ευρώπης, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως πάντα υπήρχε μία ευρωπαΐκή διάσταση στις δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής που διαθέτει Γαλλία, σημειώνοντας ωστόσο πως τον τελευταίο λόγο στο ζήτημα αυτό θα τον έχει πάντα ο πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας.
Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι σταδιακά τα αμερικανικά συμφέροντα θα είναι όλο και λιγότερα στην Ευρώπη.
