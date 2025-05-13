Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο νυν αρχηγός του κράτους Σαμαντού Όρσι.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του συντρόφου μας, Πέπε Μουχίκα», αναφέρει ο πρόεδρος Όρσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας: «Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έδωσες και για την αστείρευτη αγάπη για τον λαό σου».

Ο Μουχίκα, εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ουρουγουάης από το 2010 έως το 2015, διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο του 2024. Τον περασμένο Ιανουάριο αποκάλυψε πως ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και ότι ο γερασμένος οργανισμός του δεν μπορούσε πλέον να ανεχθεί τη θεραπεία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η σύζυγός του στο Radio Sarandi και μεταδόθηκε χθες Δευτέρα, η Λουσία Τοπολάνσκι ανέφερε πως ο καρκίνος του Χοσέ Μουχίκα βρισκόταν πλέον στο «τελικό στάδιο» και ότι ο 89χρονος πρώην πρόεδρος λάμβανε παρηγορητική φροντίδα για την ανακούφιση του πόνου.

Ο «φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», όπως τον αποκαλούσαν, επειδή έδωσε σχεδόν όλον τον μισθό που λάμβανε ως αρχηγός του κράτους σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ο Χοσέ Μουχίκα έκανε την Ουρουγουάη πρωτοπόρο στην υιοθέτηση προοδευτικών μέτρων σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης (η πρώτη χώρα παγκοσμίως, το 2013). Ο πρώην αντάρτης βασανίστηκε και πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή – τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1973-85). Εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής, διορίστηκε υπουργός και κατόπιν ανέλαβε την προεδρία της χώρας των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

