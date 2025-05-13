Οι σερβικές αρχές συνέλαβαν πρώην κρατικό αξιωματούχο με την κατηγορία ότι πλαστογράφησε έγγραφα προκειμένου να διευκολύνει την εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ να κατασκευάσει πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες στην πρωτεύουσα της βαλκανικής χώρας.

Το υπό σχεδιασμό Trump Hotel Belgrade, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μία από τις πολλές επενδυτικές κινήσεις ακινήτων του Κούσνερ στην περιοχή, της οποίας οι ηγεσίες φέρονται πρόθυμες να καλλιεργήσουν στενότερους δεσμούς με τον πεθερό του, πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το έργο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς απαιτεί την κατεδάφιση ό,τι έχει απομείνει από την πρώην έδρα του στρατού της Σερβίας, ενός κτιρίου που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τον βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ το 1999, όταν η συμμαχία επενέβη για να σταματήσει την επίθεση της Σερβίας στο Κόσοβο. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει υψηλό συμβολισμό για τους Σέρβους.

Η Εισαγγελία της Δημοκρατίας δήλωσε την Τρίτη ότι ο Γκόραν Βάσιτς, πρώην επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, «καταχράστηκε τη θέση του», πλαστογραφώντας υπογραφές σε έγγραφο που πρότεινε την άρση του καθεστώτος προστασίας για το στρατιωτικό κτίριο. Ο Βάσιτς δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναδίπλωση της μέχρι τώρα θετικής στάσης του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, απέναντι στο έργο, αλλά και στη γενικότερη στήριξή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ.

Ο Βούτσιτς επισκέφθηκε τη Φλόριντα τον περασμένο μήνα με την προσδοκία να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από κοντά. Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε και ο Σέρβος πρόεδρος διέκοψε πρόωρα την επίσκεψή του επικαλούμενος λόγους υγείας.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, ο Βούτσιτς πέταξε για τη Μόσχα κατόπιν πρόσκλησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να παρευρεθεί στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.