Μασκ: Πράσινο φως για επέκταση της Starlink στη Σαουδική Αραβία

Το πράσινο φως δίνει η Σαουδική Αραβία στη χρήση της Starlink από τη SpaceX για αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, σε μια συμφωνία που φέρει την υπογραφή του Elon Musk και εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο επενδύσεων που ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, στο Ριάντ.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη γεωπολιτική επιρροή του Musk στη Μέση Ανατολή και ανοίγει νέες δυνατότητες για τη διαστημική τεχνολογία στον τομέα των μεταφορών, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Μπροστά σε κοινό γεμάτο επιχειρηματικούς «γίγαντες» όπως ο Sam Altman της OpenAI και ο Andy Jassy της Amazon, ο Musk δεν παρουσίασε μόνο τη Starlink. Έκλεψε τις εντυπώσεις με τα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus της Tesla –τα οποία, όπως είπε χαριτολογώντας, «χόρεψαν τον χορό του Trump»– και πρότεινε επιπλέον τεχνολογίες αιχμής: ρομποταξί, υπόγειες σήραγγες ταχείας μεταφοράς και λύσεις για τη «συνδεδεμένη πόλη του μέλλοντος».

Η Starlink, που βασίζεται σε ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, προσφέρει ταχύτατο internet από το διάστημα, ιδανικό για απομακρυσμένες περιοχές και κινητές υποδομές. Ήδη αξιοποιείται σε χώρες του Κόλπου όπως το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία, ενώ πρόσφατα αδειοδοτήθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις ΗΠΑ, η SpaceX έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο 5,9 δισ. δολαρίων με το Πεντάγωνο, ενισχύοντας την αξιοπιστία της υπηρεσίας και στον αμυντικό τομέα.

Παρότι η αρχική χρήση στη Σαουδική Αραβία θα αφορά τις μεταφορές, δεν αποκλείεται να επεκταθεί σύντομα και σε άλλους τομείς – συμπεριλαμβανομένης της οικιακής σύνδεσης. Οι διαπραγματεύσεις με την Ιταλία για σύστημα αξίας 1,5 δισ. ευρώ βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, καταδεικνύοντας τον ταχύτατο ρυθμό παγκόσμιας εξάπλωσης της Starlink.

Ο Elon Musk συνεχίζει να «χτίζει γέφυρες» ανάμεσα σε τεχνολογία, επιχειρήσεις και γεωπολιτική, με τη Σαουδική Αραβία να προστίθεται στον συνεχώς διευρυνόμενο χάρτη της διαστημικής του επιρροής.

