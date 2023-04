Μακελειό στην Αλαμπάμα: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων - Δείτε βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι αρκετοί τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 22:30 τοπική ώρα το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης Ντάντεβιλ της Αλαμπάμα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της πολιτείας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε αίθουσα χορού κατά τη διάρκεια πάρτι γενεθλίων.

#BREAKING Several people were shot during a birthday party in Dadeville, Alabama, including Children. 30 kids are said to be being treated at the hospital in Dadeville, Alabama.#Dadeville #Alabama #massshooting #shooting #Breaking #LIVE #Happening pic.twitter.com/z05jfChgDg