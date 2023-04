Σουδάν: Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα διακόπτει προσωρινά τις δραστηριότητές του

Σφοδρές μάχες διεξάγονται και σήμερα στο Σουδάν με καμία από τις δύο πλευρές,ούτε ο σουδανικός στρατός, ούτε οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) να είναι διατεθειμένες να έρθουν σε συζητήσεις.

Τουλάχιστον 56 άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τρεις υπάλληλοι από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν χθες και δύο Έλληνες άμαχοι οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας φέρει θραύσματα στην κοιλιακή χώρα και ο άλλος στο πόδι και αναμένουν να χειρουργηθούν.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο των Γιατρών του Σουδάν σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί συμπεριλαμβανομένων αμάχων και μαχητών, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Σε ανακοίνωσή του, το WFP αναφέρει ότι είναι «τρομοκρατημένο» από την είδηση ​​του θανάτου τριών υπαλλήλων του.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειές τους και καλούμε όλες τις πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν την ουδετερότητα των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν των οποίων ο ρόλος είναι να βοηθήσουν όλες τις πλευρές σε αυτήν την κρίση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το WFP αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις δραστηριότητές του ενώ εξετάζουμε την κατάσταση ασφαλείας. Η συνεχιζόμενη βία έχει σοβαρό αντίκτυπο στη δουλειά μας και στους ανθρώπους που υπηρετούμε» προσθέτει.

«Προτρέπουμε όλα τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία που θα επιτρέπει τη συνεχή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που σώζει ζωές στο Σουδάν» τονίζεται στη δήλωση του WFP.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την υποκίνηση της σύγκρουσης που ήδη φέρνει τη χώρα στα πρόθυρα νέου εμφυλίου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν εγκλωβισμένοι άμαχοι σε κατεστραμμένα κτήρια.

«Σε κτήρια κατεστραμμένα από τις εκρήξεις παραμένουν εγκλωβισμένοι άμαχοι καθώς είναι αδύνατον να βγούν στους δρόμους», περιγάφουν αυτόπτες μάρτυρες.

Τεθωρακισμένα οχήματα, πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγά και πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποιούν επιθέσεις από το πρωί στο Χαρτούμ, τη γειτονική πόλη Ομντουρμάν και σε άλλα καίρια σημεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο Χαρτούμ και στο Ομντουρμάν, σημειώθηκαν μάχες γύρω από το στρατιωτικό αρχηγείο, το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και το αρχηγείο της κρατικής τηλεόρασης. Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι οι μαχητές της RSF συγκρούστηκαν με στρατεύματα στο στρατιωτικό αρχηγείο τα ξημερώματα της Κυριακής και ότι ξέσπασε φωτιά σε εγκαταστάσεις χερσαίων στρατευμάτων.

«Οι μάχες δεν έχουν σταματήσει», είπε ο εξέχων υπερασπιστής των δικαιωμάτων Ταχανί Αμπάς που ζει κοντά στο στρατιωτικό αρχηγείο. «Πυροβολούν ο ένας εναντίον του άλλου στους δρόμους. Είναι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος σε κατοικημένες περιοχές» πρόσθεσε.

🇸🇩 An attempt of a military coup is going on in Sudan.



In February 2023, Sudan gave Russia its consent to build a naval base in the Red Sea. US Ambassador to Khartoum John Godfrey, however, threatened the Sudanese authorities with consequences for granting Moscow the right... pic.twitter.com/B18qMoVTQS