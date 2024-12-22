Αντιμέτωπες με τη θλίψη και την οργή του κόσμου έρχονται οι γερμανικές Αρχές έπειτα από την επίθεση στο Μαγδεμβούργο αφού όπως φαίνεται είχαν λάβει προειδοποιήσεις για τη δράση του υπόπτου πέρυσι ενώ παράλληλα ερωτήματα προκύπτουν και για την ασφάλεια της χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες, Σάββατο, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, μαζί με υπουργούς και περιφερειακούς πολιτικούς ηγέτες δέχτηκαν επικριτικά σχόλια από πολίτες που βρισκόντουσαν στο σημείο της επίθεσης με μερικούς να μην μπορούν να κρύψουν την οργή τους για την έλλειψη ασφάλειας.

Σύμφωνα με το BBC, οι γερμανικές Αρχές αντιμετωπίζουν ερωτήματα μετά από αναφορές ότι τους είχαν ειδοποιηθεί πέρυσι για τον ύποπτο, με την αστυνομία να λέει ότι είχε διεξαγάγει αξιολόγηση για το εάν ο 50χρονος γιατρός από τη Σαουδική ΑραβίαTaleb al-Abdulmohsen, αποτελεί πιθανή απειλή.

Ο 50χρονος ύποπτος για την επίθεση

Ο ύποπτος κρίθηκε προφυλακιστέος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, η χριστουγεννιάτικη αγορά είναι αποκλεισμένη με ταινία και φυλάσσεται από βαν της αστυνομίας ενώ ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν τα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα της περιοχής.

Μεγάλη οργή

Καθώς ο Σολτς και οι λοιποί έβγαιναν από την αποκλεισμένη αγορά κατά την επίσκεψή τους το Σάββατο, συναντήθηκαν με οργισμένους πολίτες που τους φώναζαν «χαθείτε».

Μερικοί φάνηκαν εξαγριωμένοι λόγω των κενών στην ασφάλεια που ήρθαν στην επιφάνεια μετά το περιστατικό. Άλλοι εμφανίστηκαν απλώς ενοχλημένοι και εκνευρισμένοι γενικά με τους πολιτικούς ηγέτες της Γερμανίας.

Η ασφάλεια έχει αυξηθεί στις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη τη Γερμανία μετά από μια παρόμοια επίθεση στο Βερολίνο το 2016, όταν ένας άνδρας έπεσε με το φορτηγό πάνω στο πλήθος σκοτώνοντας 12 άτομα.

Έκτοτε, οι ανοιχτές χριστουγεννιάτικες αγορές έχουν κάποιο είδος φραγμού γύρω τους - συνήθως μεγάλους τσιμεντόλιθους, όπως στο Μαγδεμβούργο για προστασία. Ωστόσο, το κενό στα εμπόδια ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ο αξιωματούχος της πόλης Ρόνι Κρουγκ είπε σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης χρειάζονταν μια διαδρομή εκκένωσης σε περίπτωση «συμβατικής» έκτακτης ανάγκης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ενέκριναν το σχέδιο.

«Μια ιδέα που αφορά την ασφάλεια πρέπει, αφενός, να προστατεύει όσο το δυνατόν περισσότερο όσους επισκέπτονται μια εκδήλωση, αλλά και να διασφαλίζει ότι, εάν συμβεί κάτι, θα μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο με ασφάλεια και ταχύτητα», είπε.

«Ίσως είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί», πρόσθεσε.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από την επίθεση, υπήρχαν προειδοποιήσεις για πιθανή απειλή από τον ύποπτο.

Στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαγδεμβούργου Τομ-Όλιβερ Λάνγκανς είπε ότι η αστυνομία είχε αξιολογήσει για το εάν ο ύποπτος θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανή απειλή, «αλλά αυτή η συζήτηση έγινε πριν από έναν χρόνο».

Πρόσθεσε ότι οι έρευνες για το παρελθόν του υπόπτου βρίσκονται σε εξέλιξη και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Πηγή κοντά στη σαουδαραβική κυβέρνηση είπε στο BBC ότι έστειλε τέσσερις επίσημες ειδοποιήσεις γνωστές ως "Notes Verbal" στις γερμανικές αρχές, προειδοποιώντας τις για «τις πολύ ακραίες απόψεις» του 50χρονου υπόπτου.

Ωστόσο, ένας ειδικός στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είπε στο BBC ότι οι Σαουδάραβες μπορεί να διοργάνωσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να δυσφημήσουν κάποιον που προσπάθησε να βοηθήσει νεαρές Σαουδάραβες γυναίκες να ζητήσουν άσυλο στη Γερμανία.

Το Σάββατο, ο Λανγκάνς είπε ότι δεν είχε πληροφορίες όταν ρωτήθηκε για την έκδοση προειδοποιήσεων από τη Σαουδική Αραβία.

Αργότερα, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματικής Αστυνομίας (BKA), Holger Münch, είπε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF ότι το γραφείο του έλαβε μια σχετική ειδοποίηση από τη Σαουδική Αραβία τον Νοέμβριο του 2023. Είπε ότι η τοπική αστυνομία έλαβε τα κατάλληλα μέτρα έρευνας, αλλά το θέμα δεν ήταν συγκεκριμένο.

Πρόσθεσε ότι ο ύποπτος «είχε διάφορες επαφές με τις Αρχές, τις έβριζε και μάλιστα απειλούσε, αλλά δεν ήταν γνωστός για βίαιες πράξεις».

