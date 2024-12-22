Προφυλακίστηκε ο 50χρονος άνδρας που σκόρπισε τον θάνατο στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το βράδυ της Παρασκευής σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 άτομα ανάμεσά τους και ένα 9χρονο παιδί και τραυματίζοντας πάνω από 200 όταν έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή το απόγευμα του Σαββάτου μετά το περιστατικό.

Η αστυνομία του Μαγδεμβούργου ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και οι αστυνομικοί κάνουν έκκληση στους μάρτυρες να στείλουν φωτογραφίες ή βίντεο από το περιστατικό.

Ο ύποπτος κατονομάζεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως ο Taleb al-Abdulmohsen, ένας 50χρονος Σαουδάραβας πολίτης που έφτασε στη Γερμανία το 2006 και είχε εργαστεί ως γιατρός.

Το πρωί της Κυριακής, η αστυνομία του Μαγδεμβούργου επιβεβαίωσε ότι τέσσερις γυναίκες - ηλικίας 45, 52, 67 και 75 ετών - σκοτώθηκαν στο περιστατικό.

«Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του για πέντε φόνους, πολλαπλές απόπειρες ανθρωποκτονίας και πολλαπλές κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη», αναφέρεται στην ανακοίνωσή της.

Ο 50χρονος ύποπτος Taleb al-Abdulmohsen

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν ότι περίπου 100 αστυνομικοί, γιατροί και πυροσβέστες, καθώς και 50 μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας διάσωσης, πήγαν στο σημείο λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (18:00 GMT) την Παρασκευή.

Μάρτυρες περιέγραψαν πώς έπρεπε να πηδήξουν από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της επίθεσης στον καθεδρικό ναό του Μαγδεμβούργου. Στη λειτουργία παρευρέθηκαν οικογένειες των θυμάτων, υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην αγορά νωρίτερα το Σάββατο, ο Σολτς περιέγραψε την επίθεση ως «τρομερή τραγωδία», καθώς «τόσοι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν με τέτοια βαρβαρότητα» σε ένα μέρος που υποτίθεται ότι «πρόσφερε χαρά».

Είπε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για όσους τραυματίστηκαν σοβαρά και ότι «όλοι οι πόροι» θα διατεθούν για την έρευνα του υπόπτου προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρά του. Σύμφωνα με τις προηγούμενες αναρτήσεις του ο 50χρονος ύποπτος είχε ιστορικό δηλώσεων κατά του Ισλάμ και είχε βοηθήσει ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες, να φύγουν από τη Σαουδική Αραβία.

Προηγουμένως, ο Ράινερ Χάσελοφ, ο πρωθυπουργός της πολιτείας Σαξονίας-Άνχαλτ, είπε ότι η προκαταρκτική έρευνα υποδηλώνει ότι ο φερόμενος ως δράστης ενήργησε μόνος.

Ο εισαγγελέας Χορστ Γουόλτερ Νόπενς δήλωσε το Σάββατο ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά υποστήριξε ότι ένα πιθανό κίνητρο για την επίθεση «θα μπορούσε να ήταν η δυσαρέσκεια με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες της Σαουδικής Αραβίας στη Γερμανία».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας την επίθεση αφού αποκαλύφθηκε ότι ο ύποπτος ήταν Σαουδάραβας υπήκοος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.