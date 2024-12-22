Στο στόχαστρο των γερμανικών Αρχών μπήκαν τρία άτομα οι οποίοι όπως έγινε αντιληπτό ζητωκραύγαζαν την στιγμή που ο δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου σάρωνε με τη σκουρόχρωμη BMW το πλήθος που εκείνη την ώρα διασκέδαζε κάνοντας τη βόλτα του.

Ο οργισμένος 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός Taleb A. ξέσπασε πάνω στο ανέμελε πλήθος σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 200.

Όπως επιβεβαίωσε η γερμανική αστυνομία στο BILD, τρία άτομα έγιναν αντιληπτά κοντά στον τόπο του εγκλήματος τα οποία ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα την ώρα της επίθεσης. Συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά παρακολουθούσαν την σκηνή από την οδό Goldschmiedebrücke ενώ παράλληλα επευφημούσαν τον δράστη.

Το γεγονός ανέδειξε πρώτη η τοπική εφημερίδα «Magdeburger Volksstimme».

Η αστυνομία πήρε τα προσωπικά τους στοιχεία, ενώ και τρεις κατηγορήθηκαν για «έγκριση ποινικών αδικημάτων που ενδέχεται να διαταράξουν τη δημόσια ειρήνη». Σύμφωνα με το άρθρο 140 του Ποινικού Κώδικα, αυτό επισύρει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια ή χρηματική ποινή.

