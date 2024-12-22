Τουλάχιστον 28 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον διάφορων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, εκ των οποίων οκτώ σε πλήγμα εναντίον σχολείου όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο οικογένειες εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας, δήλωσαν γιατροί, ενώ ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκκένωση ενός νοσοκομείου στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Παλαιστίνιοι γιατροί επεσήμαναν ότι οκτώ άνθρωποι—ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—σκοτώθηκαν στο σχολείο Μούσα Ίμπιν Νουσάιρ στην πόλη της Γάζας όπου στεγάζονταν εκτοπισμένοι.

«Αεροπορική πλήγμα εναντίον του σχολείου Μούσα Ίμπιν Νουσάιρ, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι, στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, προκάλεσε οκτώ μάρτυρες, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά», διευκρίνισε από την πλευρά του ο Μάχμουντ Μπάσαλ εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «το πλήγμα είχε στόχο μαχητές της Χαμάς που δρούσαν» από διοικητικό κέντρο μέσα από το σχολείο. Πρόσθετε ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποιούσαν το σχολείο αυτό για να σχεδιάσουν και να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

«Πριν το πλήγμα είχαν ληφθεί πολλά μέτρα ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα με στόχο την οικία της οικογένειας Αμπού Σάμρα στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», προκάλεσε άλλα 13 θύματα.

Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι ακόμη τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί στην πόλη της Γάζας από ισραηλινό πλήγμα με drone «εναντίον πολιτικού οχήματος».

Εξάλλου τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε δύο χωριστές αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα και τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Στην πόλη Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας όπου ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποιεί εντατικές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο, ο Χούσαμ Αμπού Σαφίγια διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν δήλωσε ότι ο στρατός ζήτησε από το προσωπικό να απομακρυνθεί και να μετακινήσει τους ασθενείς και τους τραυματίες σε άλλη ιατρική δομή της περιοχής.

Ο Αμπού Σαφίγια υπογράμμισε ότι αυτό είναι «σχεδόν αδύνατο», διότι το προσωπικό του νοσοκομείου δεν διαθέτει ασθενοφόρα για να μεταφέρει τους ασθενείς.

Χθες Σάββατο ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για φάρμακα και τρόφιμα, τονίζοντας ότι πλέον η ιατρική δομή δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια στους ασθενείς.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας της Χαμάς προειδοποίησε ότι το νοσοκομείο αντιμετωπίζει και ελλείψεις πόσιμου νερού. Όπως κατήγγειλε, ο ισραηλινός στρατός δεν επιτρέπει τον ανεφοδιασμό του Καμάλ Αντουάν με βασικά είδη και παρεμποδίζει την πρόσβαση των γιατρών και των νοσηλευτών σε αυτό.

Ο Αμπού Σαφίγια προειδοποίησε εξάλλου ότι κάποιοι ασθενείς ενδέχεται να πεθάνουν, αν δεν λάβουν άμεσα βοήθεια.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί πολιτικές υποδομές, όπως νοσοκομεία, ως κάλυμμα παραβιάζοντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Πρόσθεσε επίσης ότι καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει τις συγκρούσεις κοντά σε υγειονομικές δομές και ότι το Καμάλ Αντουάν είχε πρόσφατα ανεφοδιαστεί με καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν εντατικές επιχειρήσεις στις πόλεις Μπέιτ Λάχια και Μπέιτ Χανούν καθώς και στον γειτονικό καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια από τον Οκτώβριο.

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ ότι επιδίδεται σε ενέργειες «εθνοκάθαρσης» με στόχο να απομακρύνει τους κατοίκους των περιοχών αυτών και να δημιουργήσει εκεί ουδέτερη ζώνη.

Ο ισραηλινός στρατός το διαψεύδει και απαντά ότι στόχος των επιχειρήσεών του στο βόρειο τμήμα της Γάζας είναι να αντιμετωπίσει τους μαχητές της Χαμάς που παραμένουν στην περιοχή και να μην τους επιτρέψει να ανασυνταχθούν. Τονίζει ότι τους τελευταίους σχεδόν τρεις μήνες οι δυνάμεις του έχουν εξουδετερώσει εκατοντάδες ενόπλους και έχουν εξαρθρώσει στρατιωτικές υποδομές.

Πηγή: skai.gr

