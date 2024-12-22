Τουρκία: Συντριβή ελικοπτέρου έξω από νοσοκομείο στη Μούγλα - 4 νεκροί

Ένα ελικόπτερο - ασθενοφόρο συνετρίβη έξω από το Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Μούγλα, στη νοτιοδυτική Τουρκία.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στην περιοχή έχει σπεύσει ομάδα διάσωσης.
#CANLI - Muğla'da helikopter hastaneye çarptı— Habertürk TV (@HaberturkTV) December 22, 2024
https://t.co/9KVK2fFHX5
Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε το κτίριο του νοσοκομείου κατά την απογείωση.
Από τη μοιραία πτώση είναι νεκροί οι 2 πιλότοι, 1 γιατρός και 1 άτομο προσωπικό. Εκτιμάται ότι το δυστύχημα συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης.
Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου, έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική Haber.
#SONDAKİKA - Helikopterin hastaneye çarpma anı https://t.co/HCp9TKqvUc pic.twitter.com/qmM4bMu8qc— Habertürk TV (@HaberturkTV) December 22, 2024
