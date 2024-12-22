Λογαριασμός
Συντριβή ελικοπτέρου με 4 νεκρούς έξω από νοσοκομείο στη Μούγλα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης

Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου, έδωσε στη δημοσιότητα η Haber - Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στην περιοχή έχει σπεύσει ομάδα διάσωσης.

Τουρκία: Συντριβή ελικοπτέρου έξω από νοσοκομείο στη Μούγλα - 4 νεκροί

Ένα ελικόπτερο - ασθενοφόρο συνετρίβη έξω από το Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Μούγλα, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στην περιοχή έχει σπεύσει ομάδα διάσωσης. 

Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε το κτίριο του νοσοκομείου κατά την απογείωση.

Από τη μοιραία πτώση είναι νεκροί οι 2 πιλότοι, 1 γιατρός και 1 άτομο προσωπικό. Εκτιμάται ότι το δυστύχημα συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης.

Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου, έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική Haber. 

Τουρκία ελικόπτερο συντριβή ελικοπτέρου
