Σε σοκ βρίσκεται τόσο η Γερμανία όσο και ο υπόλοιπος κόσμος που παρακολουθεί της εξελίξεις μετά το αιματηρό περιστατικό στο Μαγδεμβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός μπήκε με μία μαύρη BMW που μόλις είχε νοικιάσει στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 200.

Το timeline της επίθεσης

Γύρω στις 19:00 : Μια σκουρόχρωμη BMW πλησιάζει τη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Ο χώρος είναι ασφαλισμένος με τσιμεντένιες κολώνες, αλλά όχι εντελώς. Ο οδηγός διαπερνά ένα κενό στην οδό «Breiter Weg», επιταχύνει και τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο δρομάκι ανάμεσα στους πάγκους.

: Λαμβάνονται οι πρώτες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από την αστυνομία. Αστυνομία και σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο. 19:08 : Φτάνουν οι πρώτες δυνάμεις. Τραυματίες βρίσκονται στο έδαφος, επικρατεί πανικός και χάος. Η κατάσταση είναι μπερδεμένη. Στη χριστουγεννιάτικη αγορά σπεύδει και ο πυροσβέστης Johannes (22). Αργότερα είπε στους δημοσιογράφους της BILD: «Ήταν σαν να ήμουν σε μια κακή ταινία. Περπάτησα στην κατεστραμμένη αγορά, υπήρχαν άνθρωποι ξαπλωμένοι δεξιά και αριστερά. Και το μόνο που πέρασε από το μυαλό μου ήταν: Ποιον από αυτούς βοηθάω τώρα; Έπειτα άρπαξα τους τραυματίες που δεν είχαν κανέναν μαζί τους και τους πήγα στα αντίστοιχα κέντρα θεραπείας».

19:14 : Η πύλη «We are Magdeburg» αναφέρει στο Facebook ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

23:07 : Στον 1ο όροφο της Όπερας του Μαγδεμβούργου, οι Haseloff, Zieschang και η δήμαρχος του Magdeburg Simone Borris (61) εμφανίστηκαν ξανά ενώπιον του Τύπου. Η Μπόρις δακρυσμένη: «Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο κοντά μας είναι ο τρόμος».

23:58 : Αναφορά της αστυνομίας: δεν υπάρχουν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

3.25 π.μ .: Οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν στο Μπέρνμπουργκ. Οι επίλεκτοι αστυνομικοί εισβάλλουν στο διαμέρισμα του νεκρού οδηγού και στέλνουν ένα ρομπότ για να ερευνήσει την κατάσταση. Ένα θωρακισμένο όχημα «Survivor» είναι έτοιμο και λάμπει από έξω στο ισόγειο διαμέρισμα.

5 π.μ.: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος ασφαλείας και ξεκινά η έρευνα στο σπίτι. Την επόμενη μέρα ήταν ξεκάθαρο: τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, 86 άτομα με σοβαρά τραύματα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 78 άτομα.

Ποια είναι τα θύματα;

Ένα εννιάχρονο παιδί και τέσσερις ενήλικες επιβεβαιώνεται ότι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 41 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο απολογισμός είχε αναφερθεί νωρίτερα ως δύο νεκροί και 68 τραυματίες, αλλά αναθεωρήθηκε σε πολύ υψηλότερο αριθμό το πρωί του Σαββάτου.

Κανένα από τα θύματα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ποιος είναι ο ύποπτος;

Ο ύποπτος έχει αναγνωριστεί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Taleb al-Abdulmohsen, σύμφωνα με το BBC. Είναι ένας 50χρονος ψυχίατρος που ζει στο Bernburg, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Μαγδεμβούργου.

Ο ύποπτος ανακρίνεται αυτή τη στιγμή και οι εισαγγελείς αναμένουν να του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε εύθετο χρόνο, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής εισαγγελίας το Σάββατο.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει ασαφές, αλλά οι αρχές ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι πραγματοποίησε την επίθεση μόνος. Με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία, έφτασε στη Γερμανία το 2006 και το 2016 αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας. Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Νάνσι Φέιζερ, είπε στους δημοσιογράφους ότι «είναι ξεκάθαρο» ότι ο ύποπτος έχει «ισλαμοφοβικές» απόψεις.

Ο ύποπτος είναι ένθερμος επικριτής του Ισλάμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προωθήσει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με μια υποτιθέμενη συνωμοσία των γερμανικών αρχών για τον εξισλαμισμό της Ευρώπης.

Μια αναφορά από το Der Spiegel ανέφερε ότι μια καταγγελία κατατέθηκε κατά του Taleb A. στις αρχές πριν από ένα χρόνο για δηλώσεις που οι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν συνιστούσαν συγκεκριμένη απειλή.

Τι είπαν οι αξιωματούχοι για την επίθεση;

«Οι αναφορές από το Μαγδεμβούργο εγείρουν τους χειρότερους φόβους», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο δημοτικός σύμβουλος του Μαγδεμβούργου για τη δημόσια τάξη, Ρόνι Κρουγκ, δήλωσε ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά θα παραμείνει κλειστή και ότι «τα Χριστούγεννα στο Μαγδεμβούργο τελείωσαν», σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο MDR.

Αυτό το συναίσθημα απηχήθηκε στην ιστοσελίδα της αγοράς, η οποία μετά την επίθεση παρουσίαζε μόνο μια μαύρη οθόνη με λόγια πένθους, ανακοινώνοντας ότι η αγορά τελείωσε.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε «αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων», σε μια δήλωση στο X, και «επιβεβαίωσε την απόρριψή της για τη βία».

Σοκαρισμένος «από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο X.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τον γερμανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας» τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

