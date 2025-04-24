MAGA Catholics: Οι Συντηρητικοί καθολικοί στις ΗΠΑ θέλουν νέο Πάπα «τύπου Τραμπ»

Η μετριοπάθεια και η φιλελεύθερη και προοδευτική ματιά σε κοινωνικά ζητήματα που χαρακτήρισαν την 12χρονη θητεία του Πάπα Φραγκίσκου ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί η δημοτικότητα του στις ΗΠΑ και ακόμα περισσότερο να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων πιστών.

Ένα συχνό παράπονο των συντηρητικών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι ο Πάπας Φραγκίσκος έσπειρε «σύγχυση» στους πιστούς. Για παράδειγμα, μία δήλωση που είχε κάνει το 2013 σε συζήτηση για τους ομοφyλόφιλους ιερείς «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω;» είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Κάποια στιγμή πρέπει να υποθέσετε ότι πρόκειται για σκόπιμα οπλισμένη ασάφεια», είπε ο John Yep, ο διευθύνων σύμβουλος του Catholics for Catholics, μιας μάχιμης καθολικής πολιτικής οργάνωσης που ίδρυσε το 2022 και η οποία έχει λάβει επαίνους από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με τους New York Times, για πολλούς, το πρόβλημα ήταν επίσης για το τι δεν μιλούσε ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Ποτέ δεν μίλησε για αμαρτία, ποτέ δεν μίλησε για μετάνοια», είπε ο Michael Hichborn, πρόεδρος του Ινστιτούτου Lepanto, οργάνωσης που εδρεύει στη Βιρτζίνια και στοχεύει να υπερασπιστεί την εκκλησία από «επιθέσεις από έξω αλλά και από μέσα». Η ομάδα ασκεί έντονη κριτική στον Πάπα Φραγκίσκο, τη Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εκκλησιαστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Καθολικών Φιλανθρωπικών Οργανώσεων.

Γενικά στις ΗΠΑ, ένα ανεξάρτητο, συντηρητικό καθολικό σύστημα μέσων ενημέρωσηςπαρουσίαζε τον Πάπα Φραγκίσκο ως Ποντίφικα που υπονομεύει την εκκλησία ή ακόμα και ως αποστάτη.

Το... δόγμα των MAGA Catholics

Τώρα, μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου , ολοένα και περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι καθολικοί ελπίζουν σε έναν Ποντίφικα που θα επαναφέρει τις «παραδοσιακές αξίες» στην Καθολική Εκκλησία.

Πολλοί καθολικοί ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ – οι λεγόμενοι MAGA Catholics (Καθολικοί Μάγκα) – προσβλέπουν στο επόμενο κονκλάβιο με την ελπίδα μιας αποφασιστικής αλλαγής (προς τα πίσω).

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να εκλεγεί ένας ποντίφικας πιο κοντά στο παραδοσιακό δόγμα και μακριά από τα μεταρρυθμιστικά ανοίγματα του Αργεντινού Πάπα, που θεωρούν ότι ήταν πολύ προοδευτικά και παραβίαζαν τις χριστιανικές αξίες

Ο Jesse Romero, καθολικός podcaster από το Φοίνιξ της Αριζόνα, ευχήθηκε για «έναν Πάπα τύπου Τραμπ» ικανό να «αποκαταστήσει τις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες», επικρίνοντας τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις αμβλώσεις, τον μαρξισμό και την ομοφυλοφιλία.

Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο Ρότζερ Στόουν, ο επί μακρόν σύμβουλος του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εμετικούς» τους μεταθανάτιους επαίνους για τον εκλιπόντα Ποντίφικα και αμφισβήτησε τη νομιμότητά του.

«Η παποσύνη του δεν ήταν ποτέ νόμιμη και οι διδασκαλίες του παραβίαζαν τόσο τη Βίβλο όσο και το δόγμα της Εκκλησίας» έγραψε ο Στόουν στα social media.

«Ο Τραμπ επανέφερε βασικές αξίες στον καθολικισμό», δήλωσε από την πλευρά του ο John Yep.

Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, οι ελπίδες τους δεν θα βγουν αληθινές.

Στο επερχόμενο παπικό κονκλάβιο για την εκλογή νέου Πάπα, 6 από τους 10 Αμερικανούς καρδινάλιους που έχουν δικαίωμα ψήφου είχαν διορίστηκαν από τον ίδιο τον Φραγκίσκο, και γενικά ευθυγραμμίζονται με τη θεολογική του προσέγγιση.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε έναν "Φραγκίσκο Β'», εκτιμά ο Yep.

Ομως, οι Καθολικοί Μάγκα συνεχίζουν να ελπίζουν ότι ο νέος Ποντίφικας «μπορεί να θεραπεύσει τις ρωγμές μέσα στην Εκκλησία και να εξαλείψει ορισμένες από τις μοντερνιστικές τάσεις που έχουν εισχωρήσει».

Πηγή: skai.gr

