Για σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν ενόψει του κονκλαβίου, για τη διαδοχή του Πάπα Φραγκίσκου, κάνει λόγο ο Ιταλικός Τύπος. Όπως αναφέρει, το open.online, ο Πάπας Φραγκίσκος φαίνεται πως δεν είχε υπολογίσει καλά τον αριθμό των καρδιναλίων.

Στο κονκλάβιο αναμένεται να παραστούν 135 καρδινάλιοι – εκλέκτορες, ενώ στο ισχύον Αποστολικό Σύνταγμα το άρθρο 33 του «Romano pontifici eligendo» γράφει ξεκάθαρα: «Ο μέγιστος αριθμός των εκλεκτόρων καρδιναλίων δεν υπερβαίνει τους 120».γ

Επειδή όμως «κανένας καρδινάλιος εκλέκτορας δεν μπορεί να αποκλειστεί από την εκλογή, ενεργητική και παθητική, του Ανωτάτου Ποντίφικα, εξαιτίας ή με το πρόσχημα οποιουδήποτε αφορισμού, αναστολής, απαγόρευσης ή άλλου εκκλησιαστικού κωλύματος» προκύπτει πρόβλημα.

Τι είχε σκεφτεί ο Πάπας Φραγκίσκος

Ο Πάπας Φραγκίσκος όταν διόρισε περισσότερους καρδιναλίους από όσους μπορούσαν να ψηφίσουν στο Κονκλάβιο δεν αγνόησε καθόλου αυτό το όριο των 120, εφόσον γνώριζε πως μέχρι τον Μάιο του 2026 οι καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου θα είχαν μειωθεί σε 119. Απλώς «πόνταρε στο να παραμείνει στη θέση του λίγο περισσότερο», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Δέκα καρδινάλιοι, μάλιστα, γεννήθηκαν το 1945 και μέχρι το τέλος του χρόνου θα είχαν χάσει το δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος, λοιπόν, σκέφτηκε ότι το πρόβλημα των παραπάνω ατόμων θα λυθεί σύντομα από μόνο του.

Δύο καρδινάλιοι ζήτησαν παραίτηση

Στα χαρτιά, μόνο ένας πάπας θα μπορούσε να αλλάξει ένα αποστολικό σύνταγμα που έχει υπογραφεί από έναν προηγούμενο πάπα. Αλλά οι νομικοί της Αγίας Έδρας διαβουλεύονται πυρετωδώς για να πάρουν το πράσινο φως για να αλλάξουν αυτό το ανώτατο όριο των 120, καταργώντας το χωρίς να ορίσουν άλλο. Τώρα, δύο καρδινάλιοι εκλέκτορες φέρονται να έχουν κοινοποιήσει την παραίτησή τους να εισέλθουν στο Κονκλάβιο για λόγους υγείας.

Η αναλογία ηπείρων μεταξύ των 135 καρδιναλίων είναι 53 Ευρωπαίοι, 18 Αφρικανοί, 23 Ασιάτες, 17 από τη Νότια Αμερική, 20 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 4 από την Ωκεανία.

Δεύτερο πρόβλημα: Το δράμα με τα δωμάτια

Οι καρδινάλιοι κατά τη διάρκεια του κονκλάβιου πρέπει να μένουν μαζί και με απόλυτη ασφάλεια (τα παράθυρα είναι κλειστά και σφραγισμένα και τα παντζούρια κατεβασμένα ώστε να μην μπορεί να τους δει κανείς).

Ωστόσο, λόγω των περισσότερων Καρδιναλίων φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος για όλους στο Casa Santa Marta (ένα κτίριο δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό), το οποίο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 φιλοξενούσε πάντα όλους τους καρδινάλιους τις ημέρες της «απομόνωσης» για τη διαδοχή του Πάπα. Το κτίριο διαθέτει το πολύ 106 σουίτες και 28 μονόκλινα δωμάτια, 134 συνολικά. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν ούτε αυτά, παρά το γεγονός ότι έχουν φύγει προσωρινά από τον χώρο τους ένας μεγάλος αριθμός ιερέων και μοναχών που χρησιμοποιούσαν το κτίριο ως σπίτι τους. Το δωμάτιο του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου ή των βασικών συνεργατών του δεν είναι διαθέσιμο. Μάλιστα, σχεδόν ένας ολόκληρος όροφος έχει σφραγιστεί και δεν είναι διαθέσιμος μέχρι την εκλογή του νέου Πάπα, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο, και τα υπόλοιπα δωμάτια λέγεται ότι είναι 120. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει, δεδομένου ότι όλοι οι Πάπες πριν ζούσαν πάντα στο Αποστολικό Παλάτι.

Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί του Βατικανού εργάζονται πυρετωδώς για να χωρίσουν κάποιους κοινόχρηστους χώρους και ένα διαμέρισμα στην ίδια δομή που μπορεί να εξυπηρετήσει την ανάγκη. Και μελετούν επίσης πώς να απομονώσουν ένα τμήμα ενός παρακείμενου κτιρίου από το υπόλοιπο.

