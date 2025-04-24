Η Ρωσία σφυροκόπησε χθες τη νύχτα το Κίεβο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 9 άνθρωποι, να τραυματιστούν περισσότεροι από 70 και να προκληθούν πυρκαγιές και ζημιές σε πολλά κτίρια σε τουλάχιστον 6 περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το χειρότερο πλήγμα δέχθηκε η συνοικία Σβιατοσίνσκι, δυτικά του κέντρου του Κιέβου, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς ένα κτίριο κατοικιών, με τα σωστικά συνεργεία να ψάχνουν ακόμα για εγκλωβισμένους στα σιντρίμια.

Ο πύραυλος που χτύπησε την πολυκατοικία ήταν ένας βορειοκορεατικός βαλλιστικός πύραυλος KN-23 (KN-23A), δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από τον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του πρακτορείου, τους τελευταίους 20 μήνες η Βόρεια Κορέα προμήθευσε τη Ρωσία με 4 έως 6 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ενεργά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έως τώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ανθρώπων στην πρωτεύουσα, αν και αξιωματούχοι νωρίτερα είχαν κάνει λόγο για 9 νεκρούς.

Περίπου 10 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, με κάποιους εξ αυτών να παραμένουν πιθανόν θαμμένοι στα χαλάσματα, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συντομεύει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική και επιστρέφει στην Ουκρανία, ζητώντας να «σταματήσουν αμέσως» οι ρωσικοί βομβαρδισμοί που «σκοτώνουν τον λαό του», ενώ η Ουκρανία τηρεί την εκεχειρία.

